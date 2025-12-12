Dẫn trước, bị dẫn ngược rồi chiến thắng nghẹt thở, hai xạ thủ Việt Nam đã xuất sắc giành HCV bắn súng như thế nào?

Mộng Tuyển cho biết, đó là thời điểm cô "rất run và tâm lý". Nhưng sau đó, cô "nghe thấy tiếng cổ vũ trên khán đài cùng tiếng hô Việt Nam, biết rằng các thầy, đồng đội và người hâm mộ đặt niềm tin vào mình cùng đồng đội, vậy nên phải cố gắng hết sức, thực hiện những phát súng chính xác nhất, đạt số điểm tốt nhất". (Ảnh: Anh Thắng)