Dẫn trước, bị dẫn ngược rồi chiến thắng nghẹt thở, hai xạ thủ Việt Nam đã xuất sắc giành HCV bắn súng như thế nào?
Thanh Hải |
Ngay tại Photharam Shooting Range, trường bắn quen thuộc của các vận động viên Thái Lan, hai xạ thủ Lê Thị Mộng Tuyền, Nguyễn Tâm Quang đã cho thấy tài năng cùng bản lĩnh đáng kinh ngạc khi giành chiến thắng nghẹt thở, qua đó đoạt huy chương Vàng 10m súng trường hơi hỗn hợp đồng đội.
