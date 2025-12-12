  Về trang chủ

Dẫn trước, bị dẫn ngược rồi chiến thắng nghẹt thở, hai xạ thủ Việt Nam đã xuất sắc giành HCV bắn súng như thế nào?

Thanh Hải |

Ngay tại Photharam Shooting Range, trường bắn quen thuộc của các vận động viên Thái Lan, hai xạ thủ Lê Thị Mộng Tuyền, Nguyễn Tâm Quang đã cho thấy tài năng cùng bản lĩnh đáng kinh ngạc khi giành chiến thắng nghẹt thở, qua đó đoạt huy chương Vàng 10m súng trường hơi hỗn hợp đồng đội.

Trưa ngày 12/12, hai xạ thủ Lê Thị Mộng Tuyền, Nguyễn Tâm Quang của đội tuyển bắn súng Việt Nam bước vào trận chung kết tranh huy chương Vàng 10m súng trường hơi hỗn hợp đồng đội. (Ảnh: Anh Thắng)

Để tiếp lửa cho đồng đội, hot girl bắn súng Phí Thanh Thảo và những thành viên khác của đội tuyển có mặt trên khán đài từ sớm để cổ vũ. (Ảnh: Thanh Hải)

Trước đối thủ Thái Lan, hai xạ thủ cuả Việt Nam có một khởi đầu xuất sắc. (Ảnh: Anh Thắng)

Mộng Tuyền chia sẻ, ở kỳ SEA Games lần này cô đã rút ra nhiều kinh nghiệm, có tâm lý tốt và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn so với kỳ SEA Games trước. (Ảnh: Anh Thắng)

Nguyễn Tâm Quang cũng vậy. Nhờ đó cả hai đã dẫn trước Thái Lan tới 6-0 sau những loạt bắn đầu tiên. (Ảnh: Anh Thắng)

Tuy nhiên các xạ thủ Thái Lan cũng cho thấy tài năng khi không chỉ gỡ hòa mà còn vượt lên dẫn ngược 12-10, đẩy bộ đôi xạ thủ Việt Nam vào áp lực. (Ảnh: Anh Thắng)

Mộng Tuyển cho biết, đó là thời điểm cô "rất run và tâm lý". Nhưng sau đó, cô "nghe thấy tiếng cổ vũ trên khán đài cùng tiếng hô Việt Nam, biết rằng các thầy, đồng đội và người hâm mộ đặt niềm tin vào mình cùng đồng đội, vậy nên phải cố gắng hết sức, thực hiện những phát súng chính xác nhất, đạt số điểm tốt nhất". (Ảnh: Anh Thắng)

HLV Nghiêm Việt Hùng của đội tuyển bắn súng Việt Nam cũng có những chỉ dẫn để các học trò điều chỉnh lại tâm lý, giữ vững phong độ như lúc bắt đầu. (Ảnh: Anh Thắng)

"Ở phát bắn cuối cùng, tụi em cố gắng giữ bình tĩnh, điều chỉnh tâm trạng và quyết tâm phải giành chiến thắng", Mộng Tuyền chia sẻ. (Ảnh: Anh Thắng)

Và cô cùng Nguyễn Tâm Quang đã làm được sau gần một phút ngắm bắn. Việt Nam thắng lại Thái Lan với tỷ số 16-14, qua đó giành huy chương Vàng SEA Games 33 10m súng trường hơi hỗn hợp đồng đội. (Ảnh: Anh Thắng)

Chủ nhà Thái Lan tuy xuất sắc không kém, nhưng đành ngậm ngùi về nhì ngay tại Photharam Shooting Range, Sports Authority of Thailand. (Ảnh: Anh Thắng)

Những thành viên đội tuyển bắn súng và người hâm mộ Việt Nam vỡ òa trong vui sướng. (Ảnh: Thanh Hải)

Hai xạ thủ cũng vui mừng không kém. (Ảnh: Thanh Hải)

Mộng Tuyền nói trong xúc động, rằng cô "rất vui và hạnh phúc khi mang về tấm huy chương Vàng đầu tiên cho đội tuyển bắn súng Việt Nam, góp phần vào thành tích chung của đoàn thể thao Việt Nam". (Ảnh: Anh Thắng)

Thay vì sự quyết liệt khi thi đấu, Nguyễn Tâm Quang trở lại với vẻ bẽn lẽn vốn có, chia sẻ "em rất xúc động, nhưng vào lúc này em không thể diễn tả chính xác bằng lời những gì đang diễn ra trong tâm trí". (Ảnh: Anh Thắng)

Với chiến thắng này, Mộng Tuyền cũng như Tâm Quang và đội tuyển bắn súng Việt Nam hoàn toàn tự tin tiến tới những mục tiêu cao trong các ngày tới. (Ảnh: Anh Thắng)

