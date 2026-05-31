Dẫn trước bằng siêu phẩm, Arsenal vẫn nhận cái kết nghiệt ngã trước PSG ở chung kết Champions League

"Siêu tấn công" PSG đấu "tường đồng vách sắt" Arsenal, đó là cách truyền thông quốc tế miêu tả trước thềm trận chung kết Champions League 2025/26. Nhưng chính đội bóng “siêu phòng thủ” mới là bên có bàn thắng trước. Arsenal nhập cuộc với thế trận đầy chủ động. Các học trò của HLV Arteta pressing quyết liệt và đẩy cao đội hình.

Cách chơi của Arsenal khiến cho PSG phần nào lúng túng và mắc sai lầm. Marquinhos phá bóng trúng vào Trossard và bóng vô tình trở thành đường chuyền cho Kai Havertz. Ngôi sao người Đức băng xuống bên cánh trái và tung cú sút ở góc cực hẹp mang về bàn thắng cho Arsenal.

Kai Havertz mở tỉ số bằng siêu phẩm

Sau bàn thắng dẫn trước, Arsenal chuyển sang lối chơi phòng ngự phản công sở trường. Hàng phòng ngự nhiều tầng lớp của Pháo thủ như một “bức tường thép” trước khung thành thủ môn Raya. Những ngôi sao tấn công bên phía PSG như Dembele, Doue hay Kvaratskhelia gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm khoảng trống để dứt điểm.

Cơ hội nguy hiểm nhất dành cho PSG trong hiệp một là tình huống Mendes đi bóng xuống cánh trái và chuyền vào bên trong. Rất tiếc, nỗ lực đánh đầu của Ruiz không thể đưa bóng trúng đích.

Sang hiệp hai, PSG tăng cường nhịp độ tấn công. Đội bóng nước Pháp cố gắng khai thác vào cánh phải của Arsenal – nơi hậu vệ Mosquera trấn giữ. Dưới áp lực dồn dập, Mosquera đã có tình huống phạm lỗi khá thô với Kvaratskhelia trong vòng cấm địa. Trên chấm 11m, Dembele tự tin đánh lừa thủ môn Raya để ghi bàn san bằng tỉ số 1-1.

Dembele ăn mừng bàn gỡ hòa

Những phút tiếp theo chứng kiến tính toán chiến thuật đầy thú vị đến từ 2 HLV Arteta và Luis Enrique. Với việc đưa Gyokeres vào sân, Arsenal có những tình huống gây áp lực khá tốt và khiến cho người hâm mộ PSG phải lo lắng mỗi khi bóng được treo vào vòng cấm địa. Phía bên kia chiến tuyến, Barcola với những pha tăng tốc cực nhanh tạo ra không ít vấn đề cho hàng thủ Arsenal.

Dù vậy, không có bàn thắng nào được ghi thêm trong 2 hiệp chính, tỉ số 1-1 giữ nguyên đến hết 90 phút và 2 đội bước vào hiệp phụ.

Sự thận trọng tăng cao trong 2 hiệp phụ. Cả Arsenal lẫn PSG đều giảm thiểu những tình huống xử lý mạo hiểm, ưu tiên sự an toàn. Trong thế trận bế tắc, các pha bóng cố định được coi là một giải pháp. Tuy nhiên, 2 HLV Arteta và Enrique dường như đã nghiên cứu kỹ đối phương và đều có phương án hóa giải hợp lý.

120 phút khép lại với tỉ số 1-1. Trận chung kết phải giải quyết bằng loạt đá luân lưu 11m.

Thủ môn Raya tỏa sáng với pha đổ người cản phá cú đá của Mendes. Nhưng đồng đội của anh lại có tới 2 lần dứt điểm đưa bóng đi ra ngoài khung thành. Eze sút chệch cột dọc còn Gabriel đưa bóng đi vọt xà ngang. PSG giành chiến thắng 4-3 trong loạt đá 11m và lên ngôi vô địch Champions League.

HLV Arteta và tấm HCB Champions League

Đây là chiếc cúp Champions League thứ hai trong lịch sử PSG. Đặc biệt hơn, đội bóng nước Pháp trở thành CLB thứ hai bảo vệ thành công danh hiệu trong kỷ nguyên Champions League sau Real Madrid. Còn với Arsenal, họ thêm một lần lỗi hẹn với ngôi vương châu Âu. Dẫu sao, Pháo thủ cũng có thể tự hào với một mùa giải đầy cố gắng và đã có được danh hiệu tại giải Ngoại hạng Anh.

PSG ăn mừng chức vô địch

Kết quả: PSG 1-1 (luân lưu: 4-3) Arsenal

Bàn thắng

PSG: Dembele 65'

Arsenal: Havertz 6'

Đội hình ra sân

PSG: Safonov, Hakimi, Pacho, Marquinhos, Nuno Mendes, Vitinha, Joao Neves, Fabian Ruiz, Doue, Kvaratskhelia, Dembele

Arsenal: Raya, Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapie, Lewis-Skelly, Declan Rice, Odegaard, Saka, Trossard, Havertz