Dàn sao U23 bùng nổ tại V.League, ĐT Việt Nam sớm "lột xác" tại AFF Cup 2026?

Dàn sao U23 Việt Nam thi nhau tỏa sáng ở V.League

V.League 2025/26 đang bước vào giai đoạn tăng tốc, và giữa cuộc đua khốc liệt của các CLB, một xu hướng đáng chú ý đã xuất hiện: sự trỗi dậy mạnh mẽ của các cầu thủ U23 Việt Nam. Không còn là những cái tên “dự bị tiềm năng”, họ đang dần trở thành nhân tố quyết định cục diện trận đấu.

Ở vòng 18, dấu ấn của lứa U23 thể hiện rõ nét. Trong trận hòa giữa Công an Hà Nội và PVF-CAND, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc tiếp tục ghi dấu ấn với pha lập công từ ngoài vòng cấm, nâng tổng số bàn thắng tại V.League mùa này lên con số 3. Ở chiều ngược lại, Nguyễn Xuân Bắc cũng tỏa sáng với bàn gỡ quan trọng, cho thấy sự tự tin và bản lĩnh ngày càng lớn của các cầu thủ trẻ.

Không chỉ dừng lại ở một vài cá nhân, xu hướng “trẻ hóa” đang lan rộng. CLB Ninh Bình tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng với chiến thắng thứ hai liên tiếp tại V.League, và người hùng lần này lại là một cái tên rất quen thuộc của lứa U23. Lê Văn Thuận đã tỏa sáng đúng thời điểm khi trận đấu với Becamex TP.HCM tưởng chừng sẽ khép lại với kết quả hòa. Phút 90+3, tiền vệ trẻ của U23 Việt Nam có pha băng vào đánh đầu chính xác, ấn định chiến thắng 2-1 cho đội bóng cố đô dưới sự dẫn dắt của Vũ Tiến Thành. Bàn thắng muộn không chỉ mang về 3 điểm quý giá mà còn cho thấy bản lĩnh thi đấu ngày càng trưởng thành của cầu thủ sinh năm 2003 trong những thời khắc quyết định.

Đình Bắc càng chơi càng hay.

Ở một diễn biến khác, cuộc đua “Vua phá lưới nội” tại V.League mùa này cũng đang chứng kiến sự cạnh tranh đầy thú vị giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Nếu không tính các ngoại binh và cầu thủ nhập tịch, Nguyễn Hoàng Đức – chủ nhân Quả bóng vàng Việt Nam 2025 – hiện dẫn đầu với 6 pha lập công. Tuy nhiên, bám sát phía sau anh lại là hàng loạt gương mặt thuộc lứa U23 như Khuất Văn Khang, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Đình Bắc và chính Lê Văn Thuận. Bên cạnh đó, những trụ cột dày dạn kinh nghiệm của ĐT Việt Nam như Nguyễn Quang Hải hay Nguyễn Tiến Linh cũng đang góp mặt với cùng 3 bàn thắng. Sự xuất hiện dày đặc của các cầu thủ trẻ trên bảng xếp hạng không chỉ phản ánh phong độ cao, mà còn cho thấy họ đang dần thu hẹp khoảng cách với thế hệ đàn anh, tạo nên cuộc cạnh tranh giàu sức sống cho bóng đá Việt Nam.

Những cái tên như Đình Bắc hay Lê Văn Thuận liên tục ghi bàn, góp phần tạo nên cuộc cạnh tranh hấp dẫn cho danh hiệu “Vua phá lưới nội”. Điều đáng nói là họ không chỉ tỏa sáng ở những trận cầu ít áp lực, mà còn biết cách lên tiếng ở các thời điểm then chốt, khi đội bóng cần nhất.

Sự trưởng thành này không phải ngẫu nhiên. Sau hành trình ấn tượng tại U23 châu Á 2026, nơi U23 Việt Nam giành hạng ba với hàng loạt chiến thắng trước các đối thủ mạnh, nhiều cầu thủ trẻ đã tích lũy được kinh nghiệm quý giá để trở lại V.League với một phiên bản hoàn thiện hơn.

Quan trọng hơn, họ đang dần thay đổi định kiến rằng cầu thủ trẻ chỉ đóng vai trò “kép phụ”. Thay vào đó, các HLV tại V.League đã mạnh dạn trao cơ hội, và chính những màn trình diễn ấn tượng đã giúp lứa U23 khẳng định vị thế. Từ hàng công với những chân sút giàu tốc độ, kỹ thuật, đến tuyến giữa và hàng thủ với sự tự tin, lì lợm, thế hệ kế cận của bóng đá Việt Nam đang dần định hình rõ nét.

Đây chính là tín hiệu tích cực cho cả nền bóng đá, khi khoảng cách giữa các cấp độ đội tuyển ngày càng được rút ngắn. V.League không chỉ là sân chơi chuyên nghiệp, mà còn trở thành “bệ phóng” thực sự cho các tài năng trẻ vươn tầm.

ĐT Việt Nam sẽ "lột xác" ngay ở AFF Cup 2026?

Sự thăng tiến của dàn sao U23 đặt ra một kỳ vọng lớn: liệu ĐT Việt Nam có thể “lột xác” ngay tại AFF Cup 2026? Câu trả lời là có cơ sở, nhưng không đơn giản.

Thực tế, HLV Kim Sang-sik đã có lộ trình rõ ràng trong việc trẻ hóa lực lượng. Trong suốt thời gian qua, nhiều cầu thủ U23 liên tục được gọi lên ĐTQG để làm quen môi trường, tích lũy kinh nghiệm và sẵn sàng cạnh tranh vị trí. Đây là bước đi cho thấy chiến lược dài hạn, thay vì thay đổi đột ngột.

Tuy nhiên, bóng đá đỉnh cao luôn có những yêu cầu khắt khe. Dù phong độ tại V.League rất ấn tượng, các cầu thủ trẻ vẫn phải cạnh tranh với những đàn anh dày dạn kinh nghiệm – những người đã chứng minh được bản lĩnh ở các giải đấu lớn. Thực tế cho thấy, số lượng cầu thủ U23 được triệu tập có thể nhiều, nhưng số phút thi đấu tại ĐTQG lại là câu chuyện khác.

Lê Văn Thuận tỏa sáng ở V.League.

AFF Cup (ASEAN Cup) 2026 là giải đấu ngắn ngày, áp lực cao, nơi sai lầm nhỏ có thể phải trả giá đắt. Vì vậy, việc “thay máu” toàn diện là điều khó xảy ra trong một sớm một chiều. Ngay cả các chuyên gia cũng nhận định, tuyển Việt Nam khó có thể tạo ra một cuộc cách mạng lớn về lối chơi và nhân sự trong bối cảnh quỹ thời gian chuẩn bị hạn chế.

Dẫu vậy, điều đó không đồng nghĩa với việc không có sự thay đổi. Một kịch bản hợp lý hơn là sự chuyển giao từng phần: những cầu thủ U23 xuất sắc nhất sẽ được trao cơ hội, xen kẽ với các trụ cột giàu kinh nghiệm. Khoảng 4-5 suất trong đội hình chính hoàn toàn có thể dành cho những gương mặt trẻ đang đạt phong độ cao tại V.League.

Nếu duy trì được đà phát triển hiện tại, lứa U23 hoàn toàn có thể mang đến “làn gió mới” về tốc độ, sức trẻ và khát khao chiến đấu – những yếu tố đôi khi còn thiếu ở ĐTQG trong các thời điểm quyết định. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ sẽ là chìa khóa để tuyển Việt Nam vừa đảm bảo tính ổn định, vừa tạo ra sự đột biến.

AFF Cup 2026 (24/7 - 26/8) vì thế không hẳn là nơi chứng kiến một cuộc “lột xác” hoàn toàn, nhưng rất có thể sẽ là cột mốc đánh dấu sự chuyển mình rõ rệt. Và nếu những Đình Bắc, Văn Thuận hay Khuất Văn Khang tiếp tục duy trì phong độ, ngày họ trở thành trụ cột của ĐT Việt Nam có lẽ không còn xa.