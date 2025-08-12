Dàn sao "Sao Nhập Ngũ" Chi Pu, Hương Giang,... đọ sắc trên sân pickleball nhưng spotlight thuộc về người cần được "tẩy trắng" nhất

Mới đây, loạt ảnh hội bạn toàn sao Việt tụ tập chơi pickleball được nam ca sĩ Anh Tú đăng tải đang khiến cộng đồng mạng xôn xao. Trên sân pickleball, nhan sắc và thần thái của các người đẹp showbiz đều "gây choáng": Chi Pu diện set váy xanh thể thao khoe dáng nuột nà, Hương Giang chọn váy đen ôm sát tôn trọn đôi chân dài, Linh Ngọc Đàm mix đồ đen cá tính hết nấc... Dễ dàng nhận ra đây chính là dàn sao đã kết thân từ quá trình quay "Sao Nhập Ngũ" 2025 - chương trình đang gây sốt thời gian gần đây.

Thế nhưng, dù hội mỹ nhân có xinh đẹp, rạng rỡ đến đâu, spotlight vẫn bất ngờ rơi vào ca sĩ Anh Tú - chàng trai đang ngồi giữa khung hình, nở nụ cười rạng rỡ. Nguyên nhân đến từ màu da khác biệt với tất cả những người còn lại.

Anh Tú chiếm spotlight trên sân pickleball bởi làn da rám nắng

Sau thời gian ghi hình Sao Nhập Ngũ, Anh Tú đã trở về với làn da… đen bóng vì nắng gió thao trường. Fan ngay lập tức để lại hàng loạt bình luận "đòi" tẩy trắng gấp để trả lại visual bảnh bao vốn có. Nhiều người còn có tâm photoshop cho Anh Tú có làn da trắng sáng như những bạn bè cùng khung hình, tuy nhiên, nam ca sĩ "Voi Bản Đôn" lại từ chối và muốn giữ làn da chân thật: "Rất cảm ơn các đồng chí khác đã "tẩy trắng" cho tui, nhưng xin hãy tôn trọng sự thật, da tối màu thì để tối màu thôi".

Dù da "ngăm" hơn hẳn so với trước, Anh Tú vẫn ghi điểm nhờ nụ cười tươi, body săn chắc và phong thái năng động. Bức ảnh nhanh chóng nhận được hàng chục nghìn lượt yêu thích, chứng minh độ hot của dàn sao đình đám mỗi khi cùng xuất hiện.

Anh Tú sau một thời gian ghi hình "Sao Nhập Ngũ"

Chi Pu xinh đẹp trên sân pickleball

Hương Giang cũng mê mẩn bộ môn pickleball đang được dàn nghệ sĩ Việt ưa chuộng



