Dàn sao sáng nhất lượt đi tứ kết C1: Neuer 'hồi xuân' và đỉnh cao Kvaratskhelia

Manuel Neuer

Với 9 pha cứu thua, Neuer góp công lớn để giúp Bayern thắng Real Madrid 1-0 trên sân Bernabeu. Tất cả đều kinh ngạc trước phong độ của thủ môn đã 40 tuổi. Neuer tóm gọn mọi đường bóng bổng của "Kền kền trắng". Anh phản xạ xuất sắc, nhiều lần khiến Kylian Mbappe lẫn Vinicius Junior nản lòng. Và Neuer, vẫn là phong thái của một thủ lĩnh thật sự ở khu vực cấm địa. Từ kinh nghiệm của anh, hàng thủ Bayern duy trì cự ly đảm bảo.

Neuer đối đầu với nhiều cầu thủ đáng tuổi "con" của anh. Điển hình như Thiago Pitarch Pinar, khi Neuer chơi trận chuyên nghiệp đầu tiên vào tháng 8/2006, tiền vệ trẻ của Real mới tròn một tuổi. Ngày Neuer thành thủ môn hiện tượng của bóng đá Đức, Vinicius chỉ mới bắt đầu tìm cảm hứng bóng đá từ các sân cỏ đường phố Brazil.

Sau chừng ấy năm, Neuer vượt qua nhiều biến cố chấn thương để một lần nữa tỏa sáng trong trận cầu lớn. Tại Champions League, Bayern và Real gặp nhau đến 29 trận (nhiều nhất lịch sử C1). Cá nhân Neuer tham gia 12/29 trận ở cặp đấu kinh điển của Champions League. Neuer nếm trái đắng từ Real nhiều hơn bất kỳ ai và đến trận lần này, anh cùng đồng đội thành công trong mục tiêu đánh sập pháo đài Bernabeu.

Vitinha

Trên sân Công viên các Hoàng tử, PSG dễ dàng đánh bại Liverpool 2-0. Chiến thắng của nhà đương kim vô địch trước The Kop không gây bất ngờ. Điều PSG khiến tất cả kinh ngạc nằm ở sự áp đảo hoàn toàn về thế trận. Đoàn quân của huấn luyện viên Luis Enrique cầm bóng lên tới 74% trong trận này. Ngược lại, The Kop không có bóng để đá và không tung nổi một pha dứt điểm đi trúng khung thành.

Cựu trung vệ Jamie Carragher phải nói ra những điều chua chát về đội bóng cũ: "Liverpool như một đội bóng nhỏ, xuất phát với đội hình 5 hậu vệ để co cụm phòng ngự trước PSG".

Vitinha là ngôi sao chủ chốt làm nên thế trận áp đảo toàn diện của PSG trước Liverpool. Ngôi sao người Bồ Đào Nha chạm bóng đến 147 lần, nhiều hơn cả bộ 3 tiền vệ trung tâm của Liverpool cộng lại (123 lần chạm bóng). Vitinha thực hiện 133 đường chuyền đạt tỷ lệ chuẩn xác lên đến 96%. Trong khi cả đội Liverpool chỉ chuyền tổng cộng 255 lần.

Nhìn vào biểu đồ nhiệt, tầm hoạt động của Vitinha phủ xanh cả khu trung tuyến. "Lá phổi" của PSG không ghi bàn hay kiến tạo ở trận này. Vitinha cũng chỉ thực hiện một đường chuyền đột biến. Vai trò của chàng trai này khi đối đầu Liverpool là sự thầm lặng như mọi khi. Vitinha chơi cơ động và di chuyển thông minh để gắn kết lối chơi của nhà đương kim vô địch Champions League.

Michael Olise

Sau loạt trận lượt đi tứ kết Champions League. Michael Olise của Bayern khiến làng túc cầu kinh ngạc vì để lại quá nhiều pha bóng ấn tượng. "Tài năng triển vọng của Crystal Palace ngày nào nay đã là ngôi sao thực thụ của Bayern Munich", Sky Sports ca ngợi Olise sau trận.

Ngôi sao người Pháp biến Alvaro Carreras, hậu vệ 23 tuổi của Real, thành "gã học việc" trong trận này. Olise nhanh, kỹ thuật, giữ trụ tốt và có sự táo bạo trong những tình huống cầm bóng độc diễn. Olise sẽ đột ngột rẽ trái và đâm vào trung lộ, hay dốc bóng trực diện xuống đáy biên? Ở Olise là sự đa dạng trong các tình huống xử lý, khiến hậu vệ Real vất vả phán đoán.

Thầy cũ của Olise, HLV Oliver Glasner (Crystal Palace) nói ông không bất ngờ vì màn trình diễn của ngôi sao chạy cánh mang áo số 7. HLV Glasner khẳng định Olise còn tiềm năng để làm những thứ điên rồ hơn trong tương lai.

Khvicha Kvaratskhelia

Trước cuộc đụng độ Liverpool, Kvaratskhelia ghi 6 bàn và có 2 kiến tạo trong 10 trận gần đây. Phong độ ấn tượng của Kvaratskhelia là mối đe dọa lớn nhất cho Liverpool thay vì Ousmane Dembele hay Desire Doue. Đêm 9/4, tiền đạo sinh năm 2001 thỏa sức quần thảo cánh phải của Liverpool. Và bàn thắng của tuyển thủ Gruzia cũng xuất phát từ cánh trái (theo hướng tấn công PSG) và mang đậm dấu ấn Kvaratskhelia.

Kvaratskhelia nhận điểm 9 từ Sofascore (cao nhất trên sân). Whoscored cũng chọn Kvaratskhelia là cầu thủ hay nhất với 8,2 điểm. Hãy xem Kvaratskhelia đã làm gì trước Liverpool?

Tiền đạo sinh năm 2001 có tổng quãng đường di chuyển khi đang kiểm soát bóng dưới chân là 178m. Và trong quãng đường 178m ấy, có 84m tiến lên theo hướng tấn công. Pha dẫn bóng dài nhất của sao PSG có quãng đường 18m, chính là tình huống anh ghi bàn nâng tỷ số 2-0.

Từ cánh trái, Kvaratskhelia dốc bóng xộc thẳng vào hàng thủ. Anh bỏ Gravenberch ở lại phía sau. Anh tiếp tục rê qua thủ môn Liverpool và sút vào khung thành đã bỏ trống. Một pha bóng đậm chất Kvaratskhelia với sự tinh quái trong pha cài người, không cho Gravenberch cơ hội can thiệp. Trong khoảnh khắc quyết định, số 7 của PSG luôn điềm tĩnh như vậy.

Julian Alvarez

Trong thế trận căng thẳng của knock-out Champions League, một khoảnh khắc tỏa sáng mang đậm dấu ấn cá nhân có thể định đoạt cục diện. Trên sân Camp Nou, dấu ấn ngôi sao của Alvarez lên tiếng đúng lúc Atletico cần anh nhất. Và từ bàn thắng của ngôi sao Argentina, Atletico mở ra thế trận thoáng đãng hơn nhiều trước Barca.

Alvarez vẽ đường cong mỹ miều từ chấm đá phạt trực tiếp, cách khung thành hơn 20m. Alvarez lập công ở đúng tình huống Atletico được hưởng đá phạt, sau khi Pau Cubarsi phạm lỗi với Giuliano Simeone và bị truất quyền thi đấu. Sau tấm thẻ đỏ là bàn thắng mở tỷ số, Atletico tháo gỡ nút thắt ở trận này và dễ dàng hơn trong việc khiến Barca phải chơi theo cách của họ.