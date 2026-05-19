Dàn sao Brazil bị loại khỏi World Cup 2026: Không có kết đẹp cho Thiago Silva

Sáng 19/5, tuyển Brazil công bố danh sách cuối cùng dự World Cup 2026. Neymar góp mặt là điểm nhấn lớn nhất của “Selecao”. Bên cạnh đó là một loạt trường hợp vắng mặt gây tiếc nuối, thậm chí là tranh cãi trên mạng xã hội. Những ngôi sao bị HLV Ancelotti bỏ lại nổi bật có Thiago Silva, Joao Pedro, Bento, Joelinton, Savinho, Antony và Joao Gomes.

Thiago Silva là cái tên được truyền thông Brazil và người dân nước này kỳ vọng được dự World Cup 2026, bên cạnh Neymar. Họ mong muốn trung vệ 41 tuổi có cơ hội cuối cùng để chinh phục cúp vàng World Cup, làm nên cái kết đẹp ở đội tuyển. Tuy nhiên, không có phép màu với Silva. Thực tế là trung vệ thuộc biên chế Porto không còn đảm bảo về phong độ và thể lực, do đó khó thuyết phục được HLV Ancelotti.

Trên hàng công Brazil, sự vắng mặt của Joao Pedro gây tiếc nuối lớn nhất. Tiền đạo Chelsea ghi 20 bàn sau 40 trận ra sân ở trận này, là điểm sáng hiếm hoi trong mùa giải bất ổn của The Blues. Pedro có thể chơi ở mọi vị trí trên hàng công, với bộ kỹ năng toàn diện và thể chất lý tưởng. Tuy nhiên, HLV Ancelotti đặt niềm tin ở Neymar và những nhân tố mới như Rayan, Igor Thiago hơn là Pedro.

Antony và Savinho, 2 tiền đạo chạy cánh phải, cũng bị gạch tên. Savinho từng được xem là tương lai của bóng đá Brazil. Dẫu vậy, đà phát triển của Savinho trong màu áo Man City đã chững lại. Màn trình diễn của Antony tại Real Betis thuyết phục hơn. Càng về cuối mùa 2025/26, Antony chơi càng hay nhưng chưa đủ. Raphinha sẽ chắc suất đá chính ở cánh phải Brazil. Dự bị cho Raphinha là Luiz Henrique.

Joao Gomes, tiền vệ mới nổi của Wolves ở Premier League chưa đủ độ chín để cạnh tranh ở tuyến giữa toàn sao của Brazil. Joelinton cũng không thể tiếp bước đồng đội Bruno Guimaraes lên tuyển.

Vị trí vắng mặt đáng chú ý còn lại là thủ môn Bento, người có phong độ khá tốt tại Al Nassr. HLV Ancelotti vẫn đặt trọn niềm tin vào Alisson Becker, Ederson và Weverton cho vị trí thủ môn, đều là những thủ môn kỳ cựu.

Tại World Cup 2026, Brazil nằm ở bảng C cùng Morocco, Haiti và Scotland. Đây là bảng đấu được đánh giá dễ thở để thầy trò HLV Ancelotti thẳng tiến vào vòng trong.