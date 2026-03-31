Dàn ngôi sao ĐT Việt Nam đến thăm căn biệt thự Tuấn Hải xây cho bố mẹ, bên trong thế nào mà Duy Mạnh còn phải xuýt xoa

Trước thềm trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia, các thành viên tuyển Việt Nam đã ghé thăm gia đình tiền đạo Phạm Tuấn Hải ở Hà Nam, Ninh Bình. Do toàn đội đang "đóng quân" tại Hà Nam nên quá trình di chuyển diễn ra thuận tiện.

Sự xuất hiện của dàn sao đội tuyển đã mang đến bầu không khí vô cùng náo nhiệt và ấm cúng cho ngôi nhà mới của gia đình Tuấn Hải. Đây là cơ ngơi khang trang, hiện đại mà tiền đạo sinh năm 1998 đã âm thầm tích lũy, xây dựng tặng bố mẹ tại quê nhà như một món quà báo hiếu ý nghĩa.

Cầu thủ tuyển Việt Nam và gia đình Tuấn Hải (Ảnh: Thuỷ Tạ)

Trong những hình ảnh được chia sẻ, các tuyển thủ cùng nhau chụp ảnh lưu niệm bên cạnh bố mẹ, người thân và đặc biệt là bà nội của Tuấn Hải. Điểm nhấn thu hút sự chú ý của toàn đội chính là chiếc tủ trưng bày bề thế ở phòng khách, nơi lưu giữ hàng chục chiếc cúp, huy chương và kỷ vật từ các giải đấu trong nước lẫn quốc tế, minh chứng cho hành trình nỗ lực không ngừng nghỉ của "Hải bé". Trước đó, Duy Mạnh cũng phải xuýt xoa trước sự sang trọng, bề thế ấy của ngôi nhà. Duy Mạnh dành mỹ từ như "biệt phủ to nhất Hà Nam" để nói về căn nhà của đồng đội.

Ở tuyển Việt Nam, một tập thể không chỉ mạnh trên sân cỏ mà còn gắn kết như một gia đình ở đời thường. Sự chia sẻ niềm vui, tình đồng đội này được kỳ vọng sẽ trở thành vũ khí quan trọng, giúp các chiến binh áo đỏ bước vào trận đấu lúc 19h00 tối nay với tâm thế tự tin nhất để cống hiến một trận cầu đẹp mắt cho người hâm mộ.

Tiên Tiên