Dàn mỹ nhân đình đám từng đi qua cuộc đời Ronaldo trước khi CR7 tìm thấy bến đỗ bên Georgina

Trước khi gắn bó với Georgina Rodriguez và xây dựng tổ ấm hạnh phúc, Cristiano Ronaldo từng là một trong những "tay săn bóng hồng" nổi tiếng nhất làng túc cầu.

Tin đồn Cristiano Ronaldo và Georgina Rodriguez sẽ tổ chức đám cưới trong thời gian tới đang khiến người hâm mộ đặc biệt quan tâm. Sau gần một thập kỷ đồng hành và cùng nuôi dạy 5 người con, chuyện cả hai về chung một nhà dường như chỉ còn là vấn đề thời gian.

Ít ai còn nhớ rằng trước khi trở thành người đàn ông của gia đình, Ronaldo từng là cái tên gắn với hàng loạt mỹ nhân nổi tiếng bậc nhất thế giới giải trí.

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Imogen Thomas - "tình một đêm" gây xôn xao

Năm 2006, khi còn khoác áo Manchester United, Ronaldo vướng tin hẹn hò với Imogen Thomas, người đẹp từng nổi tiếng sau chương trình truyền hình thực tế Big Brother. Truyền thông Anh khi đó cho rằng cả hai đã có khoảng thời gian thân mật bên nhau. Đến năm 2011, tin đồn tái hợp tiếp tục xuất hiện nhưng đều bị hai nhân vật chính phủ nhận.

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Rita Pereira - bạn gái chính thức đầu tiên

Cũng trong năm 2006, Ronaldo công khai hẹn hò nữ diễn viên Bồ Đào Nha Rita Pereira sau khi cả hai gặp nhau trong một kỳ nghỉ tại Lisbon. Mối tình chỉ kéo dài vài tháng khi sự nghiệp của Ronaldo bắt đầu thăng hoa, kéo theo lịch thi đấu và di chuyển dày đặc khiến cả hai khó duy trì mối quan hệ.

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Gemma Atkinson - chuyện tình 4 tháng

Năm 2007, Ronaldo quen người mẫu kiêm diễn viên Anh Gemma Atkinson. Hai người gặp nhau thông qua Manchester United và có khoảng bốn tháng hẹn hò. Gemma từng tiết lộ Ronaldo thường rủ cô uống trà, xem các bộ phim hài Anh thay vì những buổi hẹn hò xa hoa như nhiều người nghĩ. Dù chia tay khá nhanh, chuyện tình này vẫn tốn không ít giấy mực của truyền thông xứ sương mù.

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Bipasha Basu - nụ hôn gây chấn động

Cuối năm 2007, Ronaldo tiếp tục trở thành tâm điểm khi bị bắt gặp hôn say đắm minh tinh Bollywood Bipasha Basu tại một hộp đêm ở Lisbon. Những hình ảnh thân mật của hai ngôi sao nhanh chóng lan truyền trên khắp mặt báo. Sau đó, cả hai vẫn giữ quan hệ bạn bè.

Ảnh: IGNV

Paris Hilton - hai đêm ở Los Angeles

Năm 2009, Ronaldo bị paparazzi ghi lại nhiều khoảnh khắc thân thiết với "tiểu thư khách sạn" Paris Hilton tại các hộp đêm ở Los Angeles. Mối quan hệ chỉ kéo dài vài ngày. Paris sau đó khẳng định cô và Ronaldo chỉ là bạn bè thân thiết.

Ảnh: IGNV

Kim Kardashian - chuyện tình ba ngày

Một trong những cái tên gây bất ngờ nhất trong danh sách này chính là Kim Kardashian. Năm 2010, hai người bị bắt gặp dùng bữa tối cùng nhau tại Madrid. Truyền thông quốc tế khi đó cho rằng Kim đã ở lại biệt thự của Ronaldo và cả hai có khoảng ba ngày hẹn hò trước khi mỗi người trở về với cuộc sống riêng. Dù chưa từng xác nhận mối quan hệ, đây vẫn là một trong những tin đồn tình ái nổi tiếng nhất của CR7.

Ảnh: IGNV

Irina Shayk - mối tình kéo dài 5 năm

Nếu phải chọn một bóng hồng đặc biệt nhất trước Georgina, cái tên đó chắc chắn là Irina Shayk. Siêu mẫu người Nga gặp Ronaldo trong một chiến dịch quảng cáo thời trang năm 2010. Họ nhanh chóng trở thành cặp đôi quyền lực của làng thể thao và thời trang.

Suốt 5 năm bên nhau, Ronaldo và Irina liên tục xuất hiện trên thảm đỏ, tham dự các sự kiện lớn và nhiều lần được kỳ vọng sẽ tổ chức đám cưới. Theo nhiều nguồn tin, Ronaldo từng cầu hôn Irina vào năm 2011 đúng dịp Valentine. Tuy nhiên, lễ cưới chưa bao giờ diễn ra và cặp đôi chia tay vào đầu năm 2015, khép lại mối tình dài nhất của siêu sao người Bồ Đào Nha trước khi gặp Georgina.

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Desiree Cordero - mối tình ngắn ngủi cuối cùng

Năm 2016, Ronaldo được cho là hẹn hò Desiree Cordero, Hoa hậu Tây Ban Nha 2014. Tuy nhiên, mối quan hệ chỉ kéo dài trong thời gian ngắn. Truyền thông Tây Ban Nha khi đó đưa tin Ronaldo không còn tin tưởng người đẹp vì cho rằng cô quá quan tâm đến sự nổi tiếng.

Ảnh: IGNV

Georgina Rodriguez - bến đỗ sau cùng

Cuối năm 2016, cuộc đời Ronaldo thay đổi khi anh gặp Georgina Rodriguez tại một cửa hàng Gucci ở Madrid, nơi cô làm nhân viên bán hàng. Từ một cô gái bình thường, Georgina trở thành người đồng hành cùng Ronaldo trong mọi dấu mốc lớn của cuộc đời. Cả hai hiện nuôi dưỡng đại gia đình với 5 người con gồm Cristiano Jr., cặp song sinh Eva Maria - Mateo, Alana Martina và Bella Esmeralda.

Tháng 8/2025, Georgina xác nhận đã đính hôn khi khoe chiếc nhẫn kim cương cỡ lớn trên mạng xã hội. Gần đây, hàng loạt nguồn tin quốc tế tiếp tục cho rằng cặp đôi sẽ tổ chức hôn lễ tại dinh thự Quinta da Regaleira ở Sintra, Bồ Đào Nha.

Dù chưa lên tiếng xác nhận, Ronaldo và Georgina đang tận hưởng kỳ nghỉ cùng các con tại Mallorca. Sau nhiều năm gắn với danh sách dài những bóng hồng nổi tiếng, có vẻ như siêu sao người Bồ Đào Nha cuối cùng cũng đã tìm được người phụ nữ mà anh muốn gắn bó trọn đời.