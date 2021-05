Dân mạng tranh cãi về danh sách ĐT Tây Ban Nha: HLV Luis Enrique bị tố anti Real Madrid, Adama Traore nằm không cũng dính đạn

Danh sách triệu tập đội tuyển Tây Ban Nha vắng mặt những cái tên nổi bật của Real Madrid như Sergio Ramos, Nacho Fernandez và Marco Asensio

Không ít người hâm mộ tỏ ra bức xúc trước danh sách này. Sự vắng mặt của các đại diện từ đội bóng Hoàng gia đã làm dấy lên câu hỏi về sự thiên vị của HLV Luis Enrique cho Barcelona vì ông từng làm đội trưởng của đội bóng xứ Catalan và từng dẫn dắt Barca giai đoạn 2014-2017.

Người hâm mộ so sánh Eric Garcia và Nacho Fernandez

Người ta so sánh phong độ của "măng non" Eric Garcia và cây đại thụ Nacho Fernandez. Với chỉ 6 trận chơi cho Man City mùa giải này và góp phần để lọt lưới tới tận 14 bàn, mục tiêu mới của Barca rõ ràng không có gì để so được với đàn anh Nacho, người đã chơi 33 trận, 2760 phút và góp phần giữ sạch lưới 19 trận cho đội bóng Hoàng gia. "Luis Enrique đã quá thiên vị Barcelona rồi".

Một người khác bình luận: "Enrique là cựu cầu thủ của Barcelona. Vì thế ông ta đã chọn Adama, người chỉ biết bôi dầu vào cánh tay và dốc bóng và chẳng có gì để so với Asensio"

Adama Traore nằm yên cũng dính đạn, cầu thủ của Wolverhampton bị lôi vào cuộc tranh cãi. Cư dân mạng có ví von hết sức sinh động nhưng cũng không kém phần đau lòng, rằng: "Asensio có dùng một chân để đá bóng thì cũng tốt hơn Adama cả nghìn lần".

Bầu không khí bi quan trước sự vắng mặt của các trụ cột hàng thủ bao trùm phần bình luận trên các trang mạng xã hội. "Mọi người cứ nói về Ramos, nhưng còn Nacho - bức tường thành của Real Madrid thì sao? Thiên vị thật đấy". Sự có mặt của De Gea - người hùng trong khung gỗ một thời của Man United càng khiến người ta ngán ngẩm bởi giờ đây anh này còn chẳng đảm bảo nổi suất bắt chính ở CLB.

Các bình luận bi quan trước sự mong manh của hàng thủ ĐTQG Tây Ban Nha

Để tăng phần hài hước, có người còn ví von kết quả của Bò tót kỳ Euro này rồi sẽ lại bẽ bàng như kết quả của Eurovision 2019 - cuộc thi mà đại diện Tây Ban Nha đứng chót trong 26 nước mà thôi:

"Mang Unai Simon, mang Eric Garcia mà lại không mang Nacho, không mang Canales và Aspas. Rồi chúng ta sẽ chẳng vượt qua nổi vòng bảng đâu"

Với phản ứng trái chiều như vậy, ĐT Tây Ban Nha được dự đoán sẽ có một kỳ EURO không hề dễ chịu.