Đàn em của Messi ở tuyển Argentina gây tranh cãi với phát ngôn: "Sự gục ngã của người vĩ đại là niềm vui của kẻ tầm thường"

Ít ngày sau khi Argentina lỡ hẹn với chức vô địch World Cup 2026, Lisandro Martinez đã đăng tải tâm thư đầy cảm xúc gửi người hâm mộ. Tuy nhiên, chính câu nói ở cuối bài viết mới là điều khiến mạng xã hội dậy sóng.

Sau thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha ở trận chung kết World Cup 2026, nhiều tuyển thủ Argentina đã lần lượt lên tiếng chia sẻ cảm xúc. Mới đây, trung vệ Lisandro Martinez cũng đăng tải một tâm thư dài trên trang cá nhân, vừa gửi lời cảm ơn người hâm mộ, vừa khẳng định niềm tự hào khi được khoác áo ĐTQG.

Martinez không thể thi đấu trọn vẹn trận chung kết vì dính chấn thương và phải rời sân ngay trước giờ nghỉ giải lao. Việc không thể sát cánh cùng đồng đội trong phần còn lại của trận đấu khiến trung vệ sinh năm 1998 không giấu được sự tiếc nuối.

Mở đầu bài viết, cầu thủ thuộc biên chế Manchester United bày tỏ nỗi đau khi không thể mang chiếc cúp vàng về Argentina. "Tôi đau đớn vì không thể mang về chiếc cúp mà tất cả chúng ta đều mong muốn. Nhưng tôi vô cùng tự hào về màu áo này, về các đồng đội, ban huấn luyện, ban lãnh đạo, đội ngũ y tế, các đầu bếp, nhân viên hậu cần và tất cả những người đã góp sức để hành trình này diễn ra theo cách tốt đẹp nhất".

Trung vệ 28 tuổi cũng dành những lời tri ân tới người hâm mộ Argentina, những người luôn đồng hành cùng đội tuyển trong suốt hành trình tại World Cup. Bên cạnh đó, Martinez cũng thể hiện tinh thần fair-play khi gửi lời chúc mừng tới nhà tân vô địch. "Tôi xin chúc mừng Tây Ban Nha với chức vô địch hoàn toàn xứng đáng".

Trung vệ người Argentina nhấn mạnh rằng một thất bại không thể xóa nhòa những gì toàn đội đã làm được trong suốt giải đấu. "Kết quả không thể định nghĩa cả hành trình. Chúng tôi đã vượt qua nghịch cảnh, biến điều tưởng như không thể thành hiện thực và chưa bao giờ tìm kiếm lý do để bào chữa, mà chỉ tìm động lực để tiếp tục tiến lên. Được đại diện cho người dân Argentina sẽ luôn là niềm tự hào to lớn".

Tuy nhiên, điều khiến bài đăng nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội lại nằm ở câu kết. "Hãy nhớ rằng, sự gục ngã của người vĩ đại là niềm vui của những kẻ tầm thường".

Lisandro Martinez ngầm đáp trả những chỉ trích hướng về Argentina sau World Cup (Ảnh: Getty)

Phát ngôn này ngay lập tức tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều. Một bộ phận người hâm mộ cho rằng Martinez đang đáp trả làn sóng chỉ trích và chế giễu nhắm vào tuyển Argentina sau khi để thua Tây Ban Nha ở trận chung kết. Trong khi đó, cũng có không ít ý kiến nhận định câu nói quá gay gắt và có thể làm gia tăng những tranh cãi vốn đã bùng nổ sau World Cup 2026.

Khép lại bài viết, Martinez gửi lời cảm ơn tới tất cả người hâm mộ và nhắn nhủ: "Hãy cùng chăm lo cho đất nước của chúng ta", trước khi khẳng định tình yêu dành cho quê hương bằng dòng chữ: "Tôi yêu bạn, Argentina!"

Sau World Cup 2026, tuyển Argentina đang trở thành tâm điểm của hàng loạt tranh luận. Bên cạnh nỗi tiếc nuối vì lỡ cơ hội bảo vệ ngôi vương, đội bóng của HLV Lionel Scaloni còn đối mặt với nhiều chỉ trích liên quan đến những va chạm căng thẳng với các cầu thủ Tây Ban Nha sau tiếng còi mãn cuộc. Trong bối cảnh đó, bài đăng của Lisandro Martinez càng khiến dư luận chú ý và tiếp tục làm nóng những cuộc tranh luận xoay quanh hành trình của Argentina tại giải đấu năm nay.