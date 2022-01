Đàn em của Công Phượng, Quang Hải chuẩn bị sang châu Âu tập huấn

Với mục tiêu phát triển lực lượng kế cận cho bóng đá Việt Nam, VFF đã lên kế hoạch để đội U17 tập trung và lên đường sang Đức tập huấn trong thời gian sắp tới. Người trực tiếp chỉ đạo các cầu thủ trẻ tập luyện và thi đấu trong vòng 1 tháng rưỡi sẽ là HLV Hoàng Anh Tuấn.

Thực chất đây là kế hoạch nằm trong dự án "Vườn ươm tài năng bóng đá trẻ Việt Nam" tại Đức giữa VFF và Next Media. Mục tiêu chung của dự án là tìm kiếm những tài năng trẻ của Việt Nam để tập huấn, thi đấu tại môi trường bóng đá chuyên nghiệp hàng đầu thế giới như Đức.

Theo đó, đội tuyển U17 Việt Nam với khoảng 25 cầu thủ sẽ đến 6 CLB của Đức, mỗi CLB đội sẽ ở lại một tuần để tập luyện và thi đấu giao hữu. Trong đó sẽ có những CLB nổi tiếng như Bayern Munich, Borussia Dortmund, Borussia MonchenGladbach, Hertha Berlin…

HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ là người dẫn dắt U17 Việt Nam

Cũng theo dự án này, toàn bộ các chi phí cho chuyến đi tập huấn, thi đấu tại Đức đều do Next Media chi trả. Hiện tại công ty Next Media cũng chính là đơn vị đã và đang phối hợp cùng LĐBĐ Việt Nam tổ chức các giải bóng đá U15, U17 quốc gia.

Đây quả thật là cơ hội rất tốt để các cầu thủ trẻ có thể học hỏi, tích lũy được kinh nghiệm từ một trong những nền bóng đá phát triển nhất thế giới. Những mầm non của bóng đá Việt Nam được tiếp cận và huấn luyện với những giáo án chuyên biệt ở các CLB hàng đầu Bundesliga.