Dẫn dắt CLB Thái Lan, HLV Park Hang-seo lên tiếng: "Tôi vẫn gắn bó với Việt Nam mà!"

Huấn luyện viên Park Hang-seo chính thức trở lại công tác huấn luyện khi nhận lời dẫn dắt CLB Kanchanaburi của Thái Lan. Đây là lần đầu tiên chiến lược gia người Hàn Quốc tái xuất băng ghế chỉ đạo kể từ khi chia tay đội tuyển Việt Nam đầu năm 2023.

Theo truyền thông Thái Lan và Hàn Quốc, ông Park ký hợp đồng 2 năm với đội bóng vừa xuống hạng Thai League 2, mang theo mục tiêu giúp Kanchanaburi sớm trở lại giải đấu cao nhất xứ chùa Vàng.

Chia sẻ về quyết định nhận lời sang Thái Lan làm việc, công ty đại diện của ông Park dẫn lại phát biểu của nhà cầm quân 68 tuổi:

“Tôi chọn Thái Lan vì đó vẫn là một thử thách còn dang dở”.

Ông cũng nhấn mạnh:

“Tầm nhìn dài hạn và sự chân thành của Kanchanaburi với bóng đá đã khơi lại đam mê trong tôi. Tôi muốn chứng minh rằng tuổi tác không bao giờ là rào cản đối với những giấc mơ và thử thách mới".

HLV Park Hang-seo dẫn dắt CLB vừa xuống hạng Thai League 2.

Dù chuyển sang làm việc tại Thái Lan, phía đại diện của HLV Park Hang-seo khẳng định điều này không đồng nghĩa ông chấm dứt mối liên hệ với bóng đá Việt Nam.

"Sau khi khép lại một trong những giai đoạn thành công nhất lịch sử bóng đá Việt Nam, HLV Park Hang-seo từng hứa vào năm 2023 rằng ông sẽ không tiếp tục đảm nhận vai trò huấn luyện tại Việt Nam hoặc Hàn Quốc. Đó là cách ông nhường chỗ cho thế hệ huấn luyện viên kế tiếp và thể hiện sự tôn trọng với hành trình đã hoàn thành cùng bóng đá Việt Nam. HLV Park cũng nhấn mạnh việc sang Thái Lan không đồng nghĩa với việc chấm dứt mối liên hệ với Việt Nam. Ông hy vọng tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của bóng đá Đông Nam Á bằng cách tạo ra cơ hội cho các cầu thủ trẻ Việt Nam và khu vực thông qua các chương trình giao lưu, dự án quốc tế và hoạt động phát triển bóng đá. Cùng Kanchanaburi Power FC, HLV Park bắt đầu một hành trình mới — không đơn thuần để giành chiến thắng, mà còn nhằm xây dựng cây cầu kết nối bóng đá Hàn Quốc, Thái Lan, Việt Nam và Đông Nam Á".

HLV Park Hang-seo là huyền thoại sống của bóng đá Việt Nam.

Sau khi rời đội tuyển Việt Nam, ông Park vẫn gắn bó mật thiết với bóng đá Việt Nam thông qua nhiều hoạt động khác nhau. Nhà cầm quân người Hàn Quốc mở học viện đào tạo trẻ, làm cố vấn cho CLB Bắc Ninh và thường xuyên hỗ trợ, tư vấn cho HLV Kim Sang-sik trong quá trình dẫn dắt đội tuyển Việt Nam.

Đáng chú ý, ông Park chưa sang Thái Lan ngay lập tức do còn đảm nhiệm vai trò trong bộ phận hỗ trợ đội tuyển Hàn Quốc chuẩn bị cho World Cup 2026. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ cùng Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc, ông mới chính thức bắt tay vào công việc tại Kanchanaburi.