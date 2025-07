Đấm võ sĩ Thái Lan suýt rơi khỏi võ đài, Samurai Nga nhận ngay 10.000 USD

Samurai Nga nhận ngay 10.000 USD sau khi đánh gục đối thủ người Thái Lan.

Một trong những trận đấu đáng chú ý của ONE Friday Fights 117 diễn ra tại Bangkok, Thái Lan hôm 25/7 là màn so tài giữa Elbrus Osmanov (Nga) và Kampeetewada Sitthikul (Thái Lan). Pha knock-out ngoạn mục của tay đấm có biệt danh "Samurai Nga" giúp anh nhận được khoản tiền thưởng lên tới 10.000 USD. Mỗi tuần, chỉ có 3 võ sĩ trong các sự kiện ONE Friday Fight nhận mức thưởng này.

Theo hồ sơ trên Tapology, đây mới là lần đầu tiên Elbrus Osmanov thi đấu muay Thái tại võ đài ONE Championship. Trước đó, tay đấm người Nga chỉ đánh kickboxing với thành tích giành 7 chiến thắng và chỉ nhận 1 thất bại.

So với đối thủ, Kampeetewada Sitthikul trẻ hơn và non kinh nghiệm hơn hẳn. Đây mới là trận đấu chính thức thứ hai của võ sĩ 22 tuổi người Thái Lan. Lần trước tại ONE Friday Fights 109, Kampeetewada Sitthikul cũng thua knock-out trước một đối thủ người châu Âu là Alessio Malatesta (Italy).

Võ sĩ Elbrus Osmanov

Trong cuộc đối đầu với Elbrus Osmanov, Kampeetewada Sitthikul thua kém rõ rệt. Thời điểm đồng hồ đếm ngược trôi dần về mốc 1 phút cuối cùng của hiệp đầu tiên cũng là lúc võ sĩ người Thái Lan trúng đòn quyết định. Anh đổ gục xuống sàn đấu sau khi trúng cú móc phải của Osmanov.

Kampeetewada Sitthikul sau đó gượng dậy được và phản hồi lại hiệu lệnh của trọng tài, do đó được thi đấu tiếp. Tuy nhiên, sức chiến đấu của tay đấm chủ nhà không còn. Anh chỉ tung ra một cú đá rồi bị Osmanov áp sát.

Võ sĩ có biệt danh "Samurai Nga" tung 2 cú đấm liên tiếp, khiến Kampeetewada Sitthikul gục ngã. Tay đấm người Thái Lan suýt rơi ra ngoài võ đài. Trọng tài rất nhanh đỡ lấy Kampeetewada Sitthikul, đồng thời ra hiệu trận đấu kết thúc. Elbrus Osmanov giành chiến thắng knock-out kỹ thuật (TKO).