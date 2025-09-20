Võ sĩ muay Thái gục ngã sau khi tung cú đấm vào đối thủ.

Một trong những trận đấu hay nhất của ONE Friday Fights 125 diễn ra tối qua (19/9) tại Bangkok, Thái Lan là màn so tài giữa Saksri Numbangkradi và Logan Chan theo thể thức muay Thái , hạng cân 138lbs (62,6 kg). Tay đấm chủ nhà bị hạ gục ở cuối hiệp 2.

Saksri Numbangkradi có chuỗi 4 trận thắng liên tiếp trước khi bước vào màn tỷ thí với đối thủ đến từ Scotland. Logan Chan từng thi đấu ở Thái Lan nhưng đây mới là trận thứ 2 anh xuất hiện trên võ đài ONE Championship.

Tay đấm người Scotland chiếm ưu thế và chủ động ra đòn nhiều hơn. Logan Chan tấn công đa dạng, nhỉnh hơn đối thủ về tốc độ. Trong khi đó, Saksri Numbangkradi cũng có những pha trả đòn tốt.

Võ sĩ Saksri Numbangkradi (bên phải)

Trong hiệp thứ hai, 2 võ sĩ có nhiều loạt đọ đòn gối trong thế áp sát. Cả Logan Chan và Saksri Numbangkradi đều cho thấy sức chịu đòn tốt. Tuy nhiên, khoảnh khắc quyết định của trận đấu lại là pha đổi đòn đấm từ 2 võ sĩ ở góc đài.

Saksri Numbangkradi tung ra một cú đấm trượt ở cự ly gần. Võ sĩ Thái Lan bất ngờ đổ gục xuống sàn đấu dù đối thủ chưa có pha phản đòn. Anh ôm bụng, tỏ rõ sự đau đớn và không thể tiếp tục thi đấu.

Vết đau của tay đấm chủ nhà đến từ cú đấm trước đó mà Logan Chan thực hiện. Saksri Numbangkradi chặn được cú đấm thẳng bằng tay phải của đối thủ, nhưng lại để hở vùng sườn.

Cú móc trái của Logan Chan chưa phát huy hiệu quả ngay lập tức, Saksri Numbangkradi vẫn có thể tung ra cú đấm. Tuy nhiên, chỉ nửa giây sau, võ sĩ của Thái Lan cảm nhận được cơn đau và gục ngã. Đây là chiến thắng thứ hai của Logan Chan tại ONE Championship.