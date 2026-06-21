Đam mê khó bỏ: Harry Maguire được bắt gặp mở sạp phát sticker World Cup dù bị tuyển Anh loại cay đắng

Trong khi tuyển Anh đang chinh chiến tại World Cup 2026, Harry Maguire lại xuất hiện theo cách không ai ngờ tới.

Với nhiều cầu thủ, việc lỡ hẹn với World Cup có thể trở thành nỗi thất vọng kéo dài suốt nhiều tháng. Nhưng với Harry Maguire, anh chọn cách đối diện theo một hướng hoàn toàn khác.

Những ngày qua, người hâm mộ bất ngờ bắt gặp cựu đội trưởng Manchester United xuất hiện giữa trung tâm New York trong khuôn khổ một sự kiện của Panini - hãng sản xuất sticker bóng đá nổi tiếng thế giới.

Không phải với tư cách cầu thủ tham dự World Cup. Mà là một vị khách đặc biệt. Trong những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, Maguire vui vẻ phát sticker cho các em nhỏ, chụp ảnh cùng người hâm mộ và dành thời gian trò chuyện với mọi người.

Nhiều em nhỏ thậm chí không tin vào mắt mình khi nhận sticker từ chính ngôi sao từng khoác áo tuyển Anh tại các kỳ World Cup trước. Khung cảnh hoàn toàn trái ngược với những gì Maguire trải qua chỉ ít tuần trước.

Khi HLV Thomas Tuchel công bố danh sách 26 cầu thủ tuyển Anh dự World Cup 2026, trung vệ 33 tuổi là một trong những cái tên gây tiếc nuối nhất. Sau nhiều năm liên tiếp giữ vai trò trụ cột của Tam Sư ở các giải đấu lớn, Maguire bất ngờ không được lựa chọn.

Chính anh sau đó thừa nhận bản thân bị "sốc" khi nhận tin. Trong tâm thư đăng tải trên mạng xã hội, Maguire viết: "Tôi tin rằng mình hoàn toàn có thể đóng vai trò quan trọng cho đội tuyển Anh mùa hè này sau những gì đã thể hiện trong mùa giải vừa qua. Tôi thực sự sốc và suy sụp trước quyết định đó".

Không khó để hiểu cảm giác của Maguire. Suốt nhiều năm qua, bất chấp những tranh cãi trong màu áo Manchester United, anh luôn là một trong những cầu thủ được các đời HLV tuyển Anh tin tưởng nhất.

World Cup 2026 nhiều khả năng cũng là cơ hội cuối cùng để trung vệ sinh năm 1993 góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Thế nhưng giấc mơ ấy đã khép lại theo cách không ai mong muốn. Dù vậy, thay vì chìm trong thất vọng, Maguire vẫn lựa chọn xuất hiện với hình ảnh tích cực.

Sau sự kiện, anh tiếp tục ghé Long Acre - quán bar nổi tiếng của cộng đồng fan Manchester United gần Quảng trường Thời đại. Tại đây, trung vệ người Anh giao lưu, trả lời câu hỏi và chụp ảnh cùng các cổ động viên Quỷ đỏ. Nhiều fan có mặt cho biết họ bất ngờ trước sự gần gũi của Maguire.

Không còn áp lực sân cỏ, không còn những tiếng la ó từ khán đài, chỉ còn một Harry Maguire rất đời thường đang tận hưởng tình yêu mà người hâm mộ dành cho mình. Đáng chú ý, Maguire hiện cũng là khách mời đặc biệt của chương trình podcast nổi tiếng "The Rest Is Football" cùng Gary Lineker.

Tại đây, anh vẫn theo dõi sát sao hành trình của tuyển Anh tại World Cup và thường xuyên đưa ra những nhận định chuyên môn về giải đấu. Có thể World Cup 2026 đã khép lại với Maguire trước khi nó bắt đầu.

Nhưng cách anh đối diện với nỗi thất vọng lại khiến nhiều người hâm mộ thêm phần tôn trọng. Bởi đôi khi, phẩm chất của một cầu thủ không nằm ở việc anh được chọn hay bị loại. Mà nằm ở cách anh đứng dậy sau những lần thất bại.

Và Harry Maguire đang làm điều đó bằng nụ cười, sự tử tế và những tấm sticker nhỏ dành cho những đứa trẻ yêu bóng đá.