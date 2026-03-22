Đấm huyền thoại Thái Lan nhập viện, cao thủ Nga hụt đai vô địch vì lý do bất ngờ

Video: Imangazaliev hạ gục Nong-O.

Một trong những sự kiện võ thuật được quan tâm nhiều nhất cuối tuần này là trận đấu muay Thái hạng cân flyweight (hạng ruồi, tối đa 61,2 kg) của ONE Championship. Asadula Imangazaliev hạ gục Nong-O Hamamuaythai (tên thật là Apichet Kotanon) trong hiệp 2 (thể thức 5 hiệp, mỗi hiệp 5 phút) để giành đai vô địch thế giới của ONE.

Võ sĩ có biệt danh “Ninja Dagestan” trẻ hơn đối thủ tới 17 tuổi và có chiều cao tốt hơn, rõ ràng chiếm ưu thế về thể chất. Anh mở màn bằng một cú đá đẩy mạnh vào mặt võ sĩ Thái Lan từng 8 lần thắng trận tranh đai của ONE. Trong khi đó, Nong-O đối phó bằng những pha di chuyển điềm tĩnh, cho thấy kinh nghiệm và sự thận trọng.

Tuy nhiên, những ưu thế rõ rệt được Imangazaliev tận dụng triệt để ở hiệp 2 để kết thúc sớm trận đấu. Võ sĩ Nga tung cú đá vào bắp chân nhưng bị chặn. Nong-O giơ tay lên phòng thủ nhưng loạt đòn tay liên tiếp sau đó khiến huyền thoại Thái Lan ngã ngửa ra sàn đấu, nằm bất động.

Trọng tài xác định Imangazaliev thắng knock out khi đối thủ không còn đủ tỉnh táo để tiếp tục trận đấu. Chiến thắng này giúp Imangazaliev nâng thành tích lên 12 trận toàn thắng. Đáng chú ý, tỷ lệ thắng bằng knock out (hạ gục) hoặc submission (khuất phục bằng đòn khoá siết) của tay đấm người Nga là 100%.

Võ sĩ Imangazaliev.

Nong-O được đưa lên cáng rời võ đài, sau đó phải vào bệnh viện kiểm tra sức khoẻ, đánh giá nguy cơ chấn thương. Hình ảnh võ sĩ này đăng lên mạng xã hội sau đó cho thấy anh không gặp vấn đề gì đáng ngại. Nong-O, người từng nhiều lần đoạt đai vô địch các giải Muay Thái danh giá nhất, thừa nhận Imangazaliev mạnh hơn và xứng đáng giành chiến thắng.

Kết quả này không bất ngờ. Nong-O là huyền thoại làng Muay Thái nhưng hiện nay võ sĩ này không còn ở đỉnh cao. Anh bước lên võ đài tỷ thí với Imangazaliev ở tuổi 39.

“Tôi thực sự tôn trọng Nong-O. Tất nhiên tôi rất vui vì đã thắng, nhưng anh ấy là một huyền thoại. Tôi đã xem anh ấy thi đấu khi còn nhỏ. Anh ấy là một huyền thoại", Imangazaliev phát biểu.

Dù đánh bại nhà vô địch, Imangazaliev lại không chiếm được danh hiệu của đối thủ. Ban tổ chức giải đấu không công nhận đai vô địch cho võ sĩ người Nga. Lý do là anh thừa 4,8 kg trong buổi kiểm tra cân nặng trước trận đấu.

Imangazaliev theo đạo Hồi và đang thực hiện chế độ nhịn ăn uống trong tháng Ramadan. Võ sĩ này từ chối đề nghị của đội ngũ hỗ trợ về việc tạm dừng việc nhịn ăn trong 1 ngày để đảm bảo cắt cân đúng kế hoạch, dù điều này có thể khiến anh mất cơ hội tranh đai.

Trong cuộc phỏng vấn sau trận đấu, “Ninja Dagestan” bày tỏ ý định tái đấu với Rodtang Jitmuangnon trong lần thượng đài tiếp theo để tranh đai vô địch đang bỏ trống.