Đảm bảo chi đúng và đủ 5 tỷ đồng tiền thưởng cho CLB nữ TPHCM

CLB nữ TPHCM sẽ được giải ngân tiền thưởng minh bạch, công bằng. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Trong lần đầu tiên đại diện cho bóng đá nữ Việt Nam tham dự Cúp các CLB nữ châu Á 2024-2025, CLB nữ TPHCM đã tạo nên lịch sử khi lọt vào vòng bán kết.

Với chiến tích này, cô trò HLV Đoàn Thị Kim Chi ngoài tiền thưởng riêng từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), TPHCM (HFF) và Quỹ hỗ trợ tài năng TPHCM, còn nhận tổng cộng 340.000 USD (khoảng gần 9 tỷ đồng) từ AFC. Số tiền này bao gồm 40.000 USD tiền thưởng cho hai trận thắng vòng bảng và các khoản phí tham dự khi toàn đội vượt qua vòng bảng, vòng tứ kết và trận bán kết.

Tuy nhiên, phần tiền thưởng gần 5 tỷ đồng còn lại vừa được AFC chuyển về Trung tâm TDTT Thống Nhất (đơn vị chủ quản CLB nữ TPHCM) vẫn chưa được chia cho các thành viên CLB nữ TPHCM. Từ đó, trở thành vấn đề thời sự của bóng đá Việt Nam trong tuần vừa qua.

Theo ông Nguyễn Hữu Thành, Giám đốc Trung tâm TDTT Thống Nhất TPHCM, nếu CLB nữ TPHCM là doanh nghiệp, việc chủ động chi khoản tiền này sẽ dễ dàng hơn. Tuy nhiên, do đội bóng đá nữ trực thuộc Trung tâm TDTT Thống Nhất - một đơn vị sự nghiệp công lập, nên mọi khoản chi phải tuân thủ quy định tài chính hiện hành, đồng thời vẫn đảm bảo hài hòa quyền lợi cầu thủ, ban huấn luyện và yêu cầu phát triển đội bóng trong tương lai.

CLB nữ TPHCM tạo nên chiến tích lọt vào vòng bán kết Cúp các CLB nữ châu Á 2024-2025.

Ông Thành thông tin thêm, lý do việc chậm chi trả do cần xin ý kiến chỉ đạo từ Uỷ ban Nhân dân TPHCM và Sở Tài chính TPHCM, bởi đây là lần đầu tiên CLB nữ TPHCM nhận khoản tài chính lớn từ một giải đấu do AFC tổ chức, cần đảm bảo chi đúng quy định đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

“Tiền AFC chuyển có cả tiền thưởng và tiền xây dựng đội bóng, ví dụ khi AFC gửi 120.000 USD thì có 40.000 USD tiền thưởng, 80.000 USD là hỗ trợ hoạt động của đội như chi phí thuê ngoại binh, thuê nhà, di chuyển, dinh dưỡng, y tế, hậu cần…”, ông Thành cho biết.

Lãnh đạo Trung tâm TDTT Thống Nhất cũng thông tin, hiện CLB nữ TPHCM đã nhận được khoản tiền AFC chuyển hồi tuần trước sau khi có văn bản nhắc nhở từ VFF. CLB nữ TPHCM đã họp cùng Trung tâm TDTT Thống Nhất, thống nhất đề xuất phương án chi 70% khoản tiền còn lại cho cầu thủ, giữ lại 30% để chuẩn bị cho Cúp các CLB nữ châu Á 2025-2026.

“Chúng tôi đã lắng nghe đề xuất từ CLB nữ TPHCM, đảm bảo chi đúng, đủ, không để ảnh hưởng quyền lợi cầu thủ và hoạt động lâu dài của đội. Dự kiến trong tuần này, Trung tâm TDTT Thống Nhất sẽ họp với HFF để chốt phương án chi phù hợp”, ông Thành khẳng định.