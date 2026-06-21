Dalot bảo vệ Ronaldo trước áp lực: 'Mặc kệ những lời chỉ trích, chúng tôi tự cách ly khỏi mạng xã hội'

Hậu vệ Diogo Dalot vừa có những phát biểu đanh thép để đáp trả lại làn sóng chỉ trích nhằm vào đội tuyển Bồ Đào Nha, đồng thời lên tiếng bảo vệ đàn anh Cristiano Ronaldo sau khởi đầu chật vật tại chiến dịch World Cup 2026.

Sau trận hòa đáng thất vọng 1-1 trước Cộng hòa Dân chủ Congo ở trận ra quân bảng K, Bồ Đào Nha đã phải hứng chịu vô số lời công kích dữ dội trên không gian mạng. Tuy nhiên, trước thềm cuộc chạm trán với Uzbekistan, Dalot đã thể hiện một thái độ đầy kiên định.

Anh chia sẻ trước báo giới: "Những lời chỉ trích chắc chắn sẽ đến, nhưng thông điệp của chúng tôi là có hàng triệu người muốn Bồ Đào Nha chiến thắng và cũng có những người không muốn Bồ Đào Nha thắng".

Dalot cũng khẳng định toàn đội đã quá quen với sức ép: "Tôi đã gắn bó với bóng đá đủ lâu để biết rằng chỉ trích là một phần của quá trình và chúng tôi không thể chạy trốn khỏi nó. Nhưng cũng có những lời chỉ trích mang tính xây dựng. Thông điệp của chúng tôi rất rõ ràng: chúng tôi là một tập thể gắn kết, chúng tôi mạnh mẽ và sẵn sàng làm mọi thứ để giành chiến thắng".

Khi được hỏi cụ thể về những người đang cố tình nhắm mũi dùi vào đội tuyển, ngôi sao 27 tuổi giữ thái độ thận trọng: "Tôi không thể chỉ đích danh một hay hai người, nhưng có những người không muốn Bồ Đào Nha giành chiến thắng. Công việc của tôi là ra sân, thi đấu và gửi đi một thông điệp rằng toàn đội rất mạnh mẽ và đoàn kết bất chấp kết quả ra sao. Đội bóng muốn làm tốt hơn nữa".

Không chỉ bảo vệ tập thể, Dalot còn đặc biệt đứng ra bênh vực Cristiano Ronaldo – người đang phải chịu sự soi xét gắt gao sau màn thể hiện có phần nhạt nhòa ở kỳ World Cup thứ 6 của mình. Dalot nói: "Mọi người đều nhận thức được khả năng đối phó với những lời chỉ trích của Cristiano. Với những gì mọi người đang chia sẻ, sự chỉ trích vốn là một phần trong môi trường của anh ấy. Áp lực là một phần của một giải đấu ở cấp độ này. Quan điểm của chúng tôi về anh ấy không thay đổi, anh ấy sẽ luôn sẵn sàng giúp đỡ và cống hiến cho đất nước mình.

Khi bạn sở hữu một đội hình như thế này, đặc biệt là với Cristiano trong đội, bạn cần học cách đối phó với những chỉ trích không bình thường... Đó là lý do tại sao đội tuyển đã tự cô lập khỏi những lời chỉ trích trên mạng xã hội".

Sau cùng, Dalot tỏ ra lạc quan và nhìn nhận những khó khăn hiện tại như một bài học quý giá để Seleccao tự tin bước tiếp. Anh nói: "Khía cạnh tích cực mà chúng tôi nhìn thấy là điều đó đã xảy ra từ sớm. Những thất bại đến càng sớm, chúng tôi càng dễ dàng xóa bỏ chủ đề đó và bước tiếp".