Đại thắng tới 5-1, Hà Nội áp sát ngôi đầu

Trận đấu diễn ra trên sân Thanh Trì vào lúc 16:00 ngày 9/10/2025, kết thúc với tỷ số 5-1 nghiêng về đội chủ nhà Hà Nội. Hà Nội đã nhanh chóng áp đặt thế trận ngay từ đầu. Chỉ sau 15 phút, bàn thắng mở tỷ số đã đến bất ngờ khi cầu thủ Như Ý của TP.HCM II vô tình đá phản lưới nhà, giúp Hà Nội vươn lên dẫn trước. Mặc dù có được bàn thắng đầu tiên, Hà Nội đã không thể ghi thêm bàn nào trong hiệp 1.

Sang hiệp 2, Hà Nội bắt đầu thể hiện sức mạnh vượt trội hơn. Ngay phút 47, Ngân Thị Vạn Sự nhân đôi cách biệt. Sau đó, liên tiếp từ phút 68 đến phút 84, các cầu thủ Nguyễn Thị Hoa, Vũ Thị Hoa và Nguyễn Thị Tú Anh đã ghi thêm ba bàn thắng nữa, nâng tỷ số lên 5-0 cho Hà Nội. TP.HCM II chỉ kịp có bàn gỡ danh dự do công của Quỳnh Anh ở phút 78.

Chiến thắng này giúp Hà Nội thu hẹp khoảng cách với đội dẫn đầu TP.HCM I xuống còn 2 điểm, giữ vững hy vọng cho cuộc đua giành chức vô địch.