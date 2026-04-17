Đả bại Indonesia, HLV Malaysia tiết lộ vì cú sốc trước... Việt Nam

U17 Malaysia đã tạo nên bất ngờ lớn tại bảng A giải U17 Đông Nam Á 2026 khi đánh bại chủ nhà U17 Indonesia với tỷ số 1-0. Đáng chú ý, sau trận đấu, HLV trưởng của đội bóng này thẳng thắn thừa nhận chính cú sốc thua đậm trước U17 Việt Nam đã trở thành bước ngoặt quan trọng giúp các học trò thay đổi và thi đấu hiệu quả hơn.

Trước đó, U17 Malaysia có màn ra quân đáng quên khi để thua tới 0-4 trước U17 Việt Nam – đội bóng đang thể hiện phong độ hủy diệt tại giải. Thất bại này không chỉ ảnh hưởng đến vị trí trên bảng xếp hạng mà còn tác động mạnh đến tâm lý của các cầu thủ trẻ Malaysia. Tuy nhiên, thay vì sụp đổ, đội bóng áo vàng đen đã nhanh chóng đứng dậy theo cách đầy ấn tượng.

Bước vào cuộc đối đầu với U17 Indonesia – đội vừa thắng đậm U17 Timor-Leste 4-0 ở trận mở màn, Malaysia bị đánh giá thấp hơn. Nhưng diễn biến trên sân lại đi theo kịch bản hoàn toàn khác. Đại diện Malaysia thi đấu chặt chẽ, kỷ luật và tận dụng tốt cơ hội hiếm hoi để ghi bàn quyết định. Bàn thắng duy nhất được ghi sau một tình huống cố định, qua đó giúp Malaysia giành trọn 3 điểm quan trọng.

Malaysia thắng chủ nhà Indonesia.

Chia sẻ sau trận, HLV U17 Malaysia gây chú ý khi nhắc trực tiếp tới thất bại trước U17 Việt Nam. Ông cho rằng trận thua đậm đó giống như một “cú tát tỉnh ngủ” với toàn đội. “Trước hết, tôi xin tạ ơn vì chiến thắng của Malaysia. Tôi nghĩ hôm nay các cầu thủ đã tự thách thức bản thân sau thất bại trước Việt Nam. Và họ đã chứng minh rằng mình có một tinh thần thi đấu rất mạnh mẽ”, ông nói. Nhà cầm quân này nhấn mạnh việc cải thiện kỷ luật chiến thuật, khả năng phòng ngự và tinh thần thi đấu là yếu tố then chốt giúp Malaysia lột xác.

Thực tế trên sân đã phản ánh rõ điều đó. Trước Indonesia, Malaysia không còn chơi rời rạc như trận gặp Việt Nam mà tổ chức đội hình tốt hơn, giữ cự ly hợp lý và hạn chế tối đa khoảng trống. Dù không kiểm soát bóng vượt trội, họ vẫn biết cách bảo vệ thành quả và khiến đối thủ bế tắc trong khâu dứt điểm.

Chiến thắng này giúp U17 Malaysia trở lại cuộc đua giành vé vào bán kết. Sau hai lượt trận, cục diện bảng A trở nên khó lường khi các đội cạnh tranh quyết liệt. Trong khi đó, U17 Việt Nam vẫn cho thấy sức mạnh vượt trội khi liên tiếp giành chiến thắng đậm (thắng U17 Timor-Leste 10-0), qua đó xây chắc ngôi đầu bảng .

Với riêng Malaysia, 3 điểm trước Indonesia không chỉ mang ý nghĩa về mặt kết quả mà còn là cú hích tinh thần cực lớn. Quan trọng hơn, họ đã chứng minh khả năng đứng dậy sau thất bại – điều rất cần thiết với một tập thể trẻ.

Ở lượt trận cuối, U17 Malaysia sẽ đấu U17 Timor-Leste còn U17 Việt Nam đấu U17 Indonesia. Hai trận đấu diễn ra lúc 15h30 ngày 19/4.