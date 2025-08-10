Đại thắng Indonesia 7-0, HLV Mai Đức Chung nói điều khiến đối thủ "muối mặt"

Tại lượt trận thứ hai của bảng A giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2025, đội tuyển Việt Nam đã có một chiến thắng thuyết phục với tỷ số 7-0 trước Indonesia, một đối thủ bị đánh giá thấp hơn rất nhiều.

Dù đội đã ghi được nhiều bàn thắng, HLV Mai Đức Chung vẫn chưa hài lòng hoàn toàn với màn trình diễn của các cầu thủ: "Thực sự tôi vẫn chưa hài lòng về phần thể hiện của đội. Nếu tận dụng cơ hội tốt hơn, trận này chúng tôi có thể ghi đến 10 bàn thắng."

ĐT nữ Việt Nam đã có trận đấu quá tốt trước Indonesia (Ảnh: Linh Đan).

Ông cho biết đã thực hiện một số thay đổi trong đội hình xuất phát để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo, nhưng một số cầu thủ vẫn chưa thể hiện được như mong muốn. Tuy nhiên, ông cũng nhận thấy sự cải thiện trong hiệp hai của các cầu thủ.

Hiện tại, Việt Nam đang tạm xếp thứ hai tại bảng A, kém Thái Lan về hiệu số bàn thắng bại (+13 so với +14). HLV Mai Đức Chung nhấn mạnh quyết tâm giành chiến thắng trong lượt đấu cuối vòng bảng để giữ cơ hội nhất bảng.

Nữ Việt Nam hướng về trận "chung kết sớm" với Thái Lan (Ảnh: Linh Đan).

Ông đã theo dõi kỹ lưỡng phong độ của Thái Lan và đánh giá rằng họ có nhiều cầu thủ trẻ cũng như cầu thủ nhập tịch, điều này tạo ra khó khăn cho trận đấu sắp tới: "Mục tiêu của đội tuyển Việt Nam là phải thắng Thái Lan để giành ngôi nhất bảng. Với tôi, cơ hội chia đều cho hai đội. Đội nào may mắn và tận dụng cơ hội tốt hơn sẽ giành ngôi nhất bảng."

Ngoài ra, HLV Chung cũng cập nhật thông tin về tình hình chấn thương của cầu thủ Dương Thị Vân, cho biết cô đã gặp phải một chấn thương ở đầu gối và sẽ cần thời gian để hồi phục. Ông hy vọng cô sẽ nhanh chóng trở lại tập luyện cùng đội.

Đội tuyển nữ Việt Nam đang có phong độ tốt, và với sự quyết tâm từ HLV và các cầu thủ, họ đang hướng tới những thành công lớn hơn trong tương lai.