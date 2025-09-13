Đại thắng CLB Đức, tuyển Việt Nam được HLV đối thủ khen hết lời

Đội tuyển U17 nữ Việt Nam gần đây đã có một trải nghiệm đáng nhớ tại Đức khi họ được làm việc với HLV Dominik Lang của đội U17 Borussia Dortmund. Vào chiều ngày 12 tháng 9, các cầu thủ đã tham gia buổi tập dưới sự hướng dẫn của vị HLV này, diễn ra trong bầu không khí chuyên nghiệp và đầy hứng khởi.

Buổi tập kéo dài một giờ với cường độ cao, bao gồm các bài tập phối hợp kiểm soát bóng theo nhóm, rèn luyện khả năng phản xạ và di chuyển linh hoạt. HLV Lang đã không ngần ngại bày tỏ sự hài lòng về màn trình diễn của các cầu thủ Việt Nam:

"Dù có rào cản ngôn ngữ, các cầu thủ đã phối hợp tốt. Làm việc cùng đội tuyển U17 nữ Việt Nam là một trải nghiệm thú vị và đầy cảm xúc. Hy vọng các bạn sẽ tiếp tục tiến bộ trong thời gian tới."

U17 nữ Việt Nam có buổi tập luyện với HLV của U17 nữ Dortmund.

Ông Lang cũng khẳng định, cầu thủ trẻ Việt Nam có tiềm năng lớn và cần tận dụng thời gian quý báu trong đội tuyển để rèn luyện, bởi thời gian tập trung cho đội tuyển thường rất hạn chế so với tập luyện tại CLB.

Trước buổi tập, HLV Lang đã cùng đội tuyển phân tích video trận giao hữu, trong đó U17 nữ Việt Nam đã xuất sắc chiến thắng đội U17 Borussia Dortmund 6-2. Ông nhận xét cao về khả năng chuyển trạng thái nhanh chóng của các cầu thủ, đặc biệt trong các tình huống tấn công và ghi bàn, đồng thời cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải cải thiện khả năng phòng ngự vào những thời điểm quan trọng.

Trước đó, U17 nữ Việt Nam đã thắng U17 nữ Dortmund của HLV Dominik Lang tới 6-2.

Trong cùng ngày, các cầu thủ đã có dịp tham quan Bảo tàng CLB Borussia Dortmund và sân vận động Signal Iduna Park, trải nghiệm này không chỉ mang lại kiến thức bóng đá mà còn truyền cảm hứng cho các cầu thủ trẻ.

Chuyến tập huấn tại Đức với Borussia Dortmund không chỉ nâng cao kỹ năng chuyên môn mà còn giúp các cầu thủ mở rộng tầm nhìn quốc tế, chuẩn bị cho những mục tiêu lớn hơn trong tương lai. Đây thật sự là một cơ hội quý báu cho đội tuyển U17 nữ Việt Nam trong hành trình phát triển và chinh phục các giải đấu quốc tế.