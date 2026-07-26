Đại kiện tướng Lê Quang Liêm xếp hạng 4 ở giải cờ vua Biel Masters Triathlon 2026

Lê Quang Liêm đã kết thúc ở hạng 4 chung cuộc trong chương trình thi đấu giải cờ vua quốc tế Biel GMT Masters Triathlon 2026 (Thụy Sỹ).

Lê Quang Liêm có hạng 4 tại giải đấu ở Thụy Sỹ. Ảnh: BIEL CHESS MASTERS TRIATHLON 2026

Kết thúc gần 2 tuần tranh tài với các hình thức thi đấu tại giải, Lê quang Liêm hoàn thành thi đấu với tổng 24 điểm. Trong giải lần này, Quang Liêm là kỳ thủ có kết quả tốt nhất ở cờ tiêu chuẩn với 15,5 điểm nhưng trong các lượt thi đấu cờ nhanh và chờ chớp thì kỳ thủ của Việt Nam lần lượt có 4 điểm và 4,5 điểm.

Xếp trên Lê Quang Liêm là kỳ thủ Yagiz Erdogmus (Thổ Nhĩ Kỳ) với 24 điểm nhưng cao hơn ở chỉ số phụ. Á quân là kỳ thủ Aydin Suleymanli (Azerbaijan) với 25,5 điểm. Ngôi vô địch thuộc về kỳ thủ Levon Aronian (Mỹ) với 29,5 điểm).

Theo tính toán, với việc có được kết quả tốt nhất ở cờ tiêu chuẩn, Lê Quang Liêm sẽ được cộng thêm 1 elo trên bảng xếp hạng thế giới FIDE công bố vào tháng tới.

Trong giải này, 6 kỳ thủ góp mặt gồm Lê Quang Liêm, Levon Aronian, Yağız Kaan Erdoğmuş, Matthias Bluebaum, José Martínez, Aydin Suleymanli. Các kỳ thủ đã thi đấu cờ 960, cờ nhanh, cờ chớp và cờ tiêu chuẩn để quyết định kết quả cuối cùng. Đây cũng là lần thứ 4, Lê Quang Liêm tham dự giải đấu.

Trước đó, Lê Quang Liêm vừa tham dự giải cờ vua quốc tế Leon Masters 2026 ở Tây Ban Nha nhưng chỉ đạt ngôi á quân mà lỡ cơ hội bảo vệ ngôi vô địch của mình. Năm nay, Lê Quang Liêm sẽ dự Olympiad 2026 với tư cách là HLV trưởng đội tuyển cờ vua nữ Mỹ.