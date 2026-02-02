Đại kiện tướng Lê Quang Liêm vươn lên hạng 17 thế giới

Lê Quang Liêm đã lên hạng 17 thế giới. Ảnh: FIDE

Lê Quang Liêm đã vươn lên hạng 17 thế giới trong bảng xếp hạng mới nhất của FIDE công bố ngày 1-2. Hiện tại, hệ số elo của Lê Quang Liêm là 2731. Trước đó, Lê Quang Liêm có hạng 18 thế giới.

Đại kiện tướng người TPHCM hiện vẫn đang tập luyện và làm việc tại Mỹ. Tuy nhiên, Lê Quang Liêm vẫn tham dự nhiều giải đấu quốc tế để gia tăng thành tích. Cuối năm 2025, Lê Quang Liêm đã tăng thêm hệ số elo nhờ các thành tích thi đấu hiệu quả từ đó đạt elo hiện tại là 2731. Trước đó, elo của Lê Quang Liêm là 2729. Năm ngoái, Lê Quang Liêm đã tham dự World Cup 2025 của cờ vua thế giới để lọt tới vòng 5. Đây là một trong những kết quả tốt nhất mà 1 kỳ thủ Việt Nam có được ở giải đấu này. Trước khi năm 2025 khép lại, đại kiện tướng của cờ vua Việt Nam đã thi đấu giải vô địch cờ nhanh, cờ chớp thế giới ở Qatar.

Năm nay, đội tuyển cờ vua nam Việt Nam lên kế hoạch tham dự giải vô địch đồng đội thế giới Olympiad 2025. Lê Quang Liêm được dự kiến chuẩn bị chuyên môn tham dự giải này. Đây là giải có uy tín chuyên môn hàng đầu của cờ vua thế giới. Năm 2024, Lê Quang Liêm đã tham gia đội hình cờ vua Việt Nam thi đấu Olympiad 2024 tại Hungary và được đánh giá cao về phong độ.

Tại bảng xếp hạng của FIDE, đại kiện tướng Nguyễn Ngọc Trường Sơn vẫn giữ elo 2600 và đứng hạng 164 thế giới. Đây là kỳ thủ nam Việt Nam có thứ hạng tốt thứ nhì sau Lê Quang Liêm.