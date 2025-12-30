Đại kiện tướng Lê Quang Liêm đứng ngoài top 50 sau các ván đầu cờ chớp thế giới

Lê Quang Liêm là kỳ thủ nhiều kinh nghiệm của cờ vua Việt Nam. Ảnh: FIDE

Giải đấu đang diễn ra tại Doha (Qatar). Nội dung cờ chớp đã diễn ra tại các bảng nam, nữ sau khi cờ nhanh khép lại.

Bảng nam cờ chớp thi đấu 19 ván theo hệ Thụy Sỹ. Các kỳ thủ đã tranh tài 13 ván đầu tiên. Trong 13 ván, đại kiện tướng Lê Quang Liêm đạt tổng 8 điểm để tạm đứng hạng 51 trong danh sách thi đấu vào lúc này. Lê Quang Liêm đã có 5 ván thắng, 6 ván thắng và thua 2. Tại ván 13, Lê Quang Liêm đã thủ hòa trước đại kiện tướng Ponomariov Ruslan (Ukraine). Kỳ thủ này vẫn là đại diện của Việt Nam có thứ hạng cao nhất trong thi đấu cờ chớp ở giải đấu tính tới thời điểm hiện tại.

Người đứng sau Lê Quang Liêm đang là gương mặt trẻ Đầu Khương Duy. Kỳ thủ trẻ này đã có 7,5 điểm sau 13 ván đầu tiên và tạm xếp hạng 68. Khương Duy giành 6 ván thắng, 3 hòa và 4 thua ở các lượt thi đấu. Các kỳ thủ mà Đầu Khương Duy thi đấu ở 13 ván đầu tiên đều là các đại kiện tướng của cờ vua thế giới.

Bảng cờ chớp nữ sẽ thi đấu 15 ván theo hệ Thụy Sỹ. Các kỳ thủ đã hoàn thành 10 ván đầu tiên. Sau 10 ván, đại kiện tướng Võ Thị Kim Phụng tạm giành 6 điểm để xếp hạng 31. Đứng ngay sau Kim Phụng là đại kiện tướng Phạm Lê Thảo Nguyên (hạng 32, 6 điểm). Trong khi đó, kỳ thủ Nguyễn Hồng Nhung đang tạm có hạng 35 còn Lương Phương Hạnh có hạng 82. Các kỳ thủ sẽ kết thúc những ván còn lại để khép lại giải đấu vào tối ngày 30-12 theo giờ địa phương.