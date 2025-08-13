Đại gia V.League tung binh hùng tướng mạnh, ngày trở lại ngôi Vương không xa!

Ngày 13/8, CLB Bóng đá Hà Nội (Hà Nội FC) long trọng tổ chức Lễ Xuất quân hướng tới mùa giải V.League 2025/26 và khai trương cửa hàng bán vật phẩm lưu niệm chính thức của đội bóng thủ đô dành cho người hâm mộ.

Đây là hai sự kiện mang ý nghĩa đặc biệt của CLB Bóng đá Hà Nội, đánh dấu bước khởi đầu cho chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 20 năm thành lập đội bóng Thủ đô (2006 – 2026). Kể từ khi thành lập năm 2006, CLB Bóng đá Hà Nội đã trở thành một trong những đội bóng giàu thành tích nhất Việt Nam, đóng góp quan trọng cho bóng đá Thủ đô và bóng đá nước nhà.

Lực lượng hùng mạnh của Hà Nội FC, hướng về mùa giải 2025/26.

Tham dự lễ xuất quân của CLB Bóng đá Hà Nội có ông General Khiev Sameth - Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á; ông Nguyễn Danh Hoàng Việt – Cục trưởng Cục thể dục thể thao Việt Nam; ông Phạm Xuân Tài - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội; đại diện lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF); Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF); Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần thể thao Hà Nội T&T; Ban huấn luyện, cầu cầu thủ đội 1 cùng đông đảo người hâm mộ và giới truyền thông.

Chia sẻ tại lễ xuất quân, Chủ tịch CLB Bóng đá Hà Nội Đỗ Vinh Quang cho biết: "20 năm qua, CLB Bóng đá Hà Nội đã cùng người hâm mộ viết nên một câu chuyện đầy tự hào, với những chức vô địch, những trận đấu đáng nhớ, và hơn hết, là tình yêu bóng đá bền bỉ của hàng triệu con tim Thủ đô. Mùa giải 2025/26, bên cạnh hướng tới mục tiêu giành kết quả tốt nhất, tôi cũng nhấn mạnh thêm rằng: Sứ mệnh của CLB Bóng đá Hà Nội luôn là thi đấu với tinh thần cao nhất không chỉ trên sân cỏ, mà còn ghi dấu ấn trong trái tim người hâm mộ."

Chủ tịch CLB Hà Nội, Đỗ Vinh Quang

Trong mùa giải của "ký ức và khát vọng", CLB Bóng đá Hà Nội sẽ phải đối mặt với rất nhiều áp lực, thách thức nhưng cũng đầy cơ hội. Nhằm chuẩn bị cho mùa giải mới, đội bóng thủ đô có sự bổ sung của những cầu thủ chất lượng như ngôi sao tấn công Hendrio, trung vệ Adriel da Silva, tiền vệ trung tâm Willian Maranhao, bên cạnh bộ khung nội binh đều là những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm trận mạc như Văn Quyết, Hùng Dũng, Duy Mạnh, Thành Chung, Tuấn Hải, Hai Long, Xuân Mạnh… Với đội hình này, CLB Bóng đá Hà Nội hoàn toàn có thể cạnh tranh sòng phẳng ngôi vô địch với những đối thủ nặng ký như Thép Xanh Nam Định, CAHN hay Thể Công Viettel.

"Trong thời gian chuẩn bị vừa qua, toàn đội đã làm việc chăm chỉ, từng cầu thủ đều thể hiện quyết tâm và sự chuyên nghiệp. Chúng tôi hiểu rằng, mặc dù bóng đá luôn ẩn chứa những thử thách, nhưng tinh thần đoàn kết, sự bền bỉ và khát khao chiến thắng sẽ là chìa khóa để CLB Bóng đá Hà Nội có thể giành được kết quả tốt nhất ở mùa giải sắp tới", HLV Makoto Teguramori chia sẻ.

Trong 19 năm qua, CLB Bóng đá Hà Nội đã giành 6 chức vô địch V-League (2010, 2013, 2016, 2018, 2019, 2022), 3 Cúp Quốc gia (2019, 2020, 2022), 5 Siêu Cúp Quốc gia: 2010, 2019, 2020, 2021, 2022 và nhiều lần đại diện Việt Nam thi đấu tại AFC Champions League và AFC Cup, mang hình ảnh bóng đá Thủ đô ra đấu trường quốc tế.

CLB Bóng đá Hà Nội cũng là nơi đào tạo và phát triển nhiều tuyển thủ quốc gia như Văn Quyết, Duy Mạnh, Hùng Dũng, Thành Chung, Hai Long…, góp phần vào thành công của bóng đá Việt Nam trên đấu trường khu vực và châu lục, như danh hiệu Á quân U23 châu Á 2018, HC vàng SEA Games 31 và 33, vô địch AFF Cup. Ngoài ra, CLB Bóng đá Hà Nội cũng được đánh giá cao về hệ thống đào tạo trẻ, đóng vai trò quan trọng trong việc phát hiện và bồi dưỡng các tài năng trẻ cho bóng đá Việt Nam.

Các mẫu áo mới của Hà Nội FC.

Song song với lễ xuất quân, CLB Bóng đá Hà Nội đã chính thức khai trương và đưa vào vận hành cửa hàng phân phối chính hãng các vật phẩm lưu niệm của đội bóng thủ đô – Hà Nội FC Store. Được ấp ủ trong thời gian dài, nhưng phải đến mùa giải 2025/2026, CLB bóng đá Hà Nội mới có thể chính thức đưa dự án đầy tham vọng này vào hoạt động.

Cửa hàng chính thức của CLB bóng đá Hà Nội được đưa vào hoạt động từ ngày 13/8 tại khán đài A, SVĐ Hàng Đẫy. Đây sẽ là không gian mua sắm và trải nghiệm dành riêng cho người hâm mộ, nơi trưng bày và bán các sản phẩm chính hãng như: áo đấu chính thức, áo di chuyển, đồ lưu niệm, phụ kiện, ấn phẩm kỷ niệm... Không chỉ dừng lại ở việc bán sản phẩm, cửa hàng chính thức của CLB Bóng đá Hà Nội còn được định hướng trở thành điểm hẹn của cộng đồng fan, nơi diễn ra các hoạt động tương tác như: ký tặng, gặp gỡ cầu thủ, ra mắt mẫu áo mới…

CLB Hà Nội FC ra mắt cửa hàng riêng, một bước đi theo hướng chuyên nghiệp đáng chờ đợi.

Việc ra mắt cửa hàng chính thức là một phần trong chiến lược phát triển thương hiệu và tăng cường kết nối với người hâm mộ. CLB Bóng đá Hà Nội muốn mang lại trải nghiệm bóng đá trọn vẹn hơn, để mỗi sản phẩm không chỉ là vật phẩm lưu niệm, mà còn là kỷ niệm và niềm tự hào của các fan đội bóng thủ đô.

Lễ xuất quân và chính thức khai trương, vận hành cửa hàng phân phối vật phẩm lưu niệm không chỉ là bước khởi đầu cho mùa giải 2025/26, mà còn mở ra giai đoạn mới trong chiến lược phát triển của CLB Bóng đá Hà Nội: chuyên nghiệp hơn, gần gũi hơn với cộng đồng và định hình vị thế tiên phong của một CLB bóng đá hiện đại tại Việt Nam.