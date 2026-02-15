"Đại gia" V.League phô diễn sức mạnh, thắng tới... 18-2 sau 180 phút thi đấu

Trong quãng nghỉ của V.League để nhường chỗ cho Tết Nguyên đán 2026, Ninh Bình FC đã tổ chức hai trận giao hữu tại sân nhà Ninh Bình Arena với đối thủ là CLB Thanh Niên TP.HCM nhằm duy trì nhịp độ thi đấu và thử nghiệm chiến thuật trước khi mùa giải trở lại. Kết quả khiến giới chuyên môn và người hâm mộ bất ngờ: tổng tỷ số áp đảo 18-2 sau hai trận.

Trận đầu tiên vào ngày 13/2 chứng kiến Ninh Bình dễ dàng áp đặt thế trận và giành chiến thắng 6-1. Bộ đôi ngoại binh Fred Friday và Geovane Magno nổi bật với mỗi người hai bàn, cho thấy sự hòa nhập ngày càng tốt vào lối chơi chung của đội bóng.

Ở trận đấu tiếp theo vào 14/2, Hoàng Đức và các đồng đội còn bùng nổ hơn nữa khi nã vào lưới đối phương tới 12 bàn, chỉ để thủng lưới một lần. Tiền đạo Phạm Gia Hưng là ngôi sao sáng nhất với 5 pha lập công, trong khi Gustavo cũng kịp đóng góp 2 bàn thắng, tạo nên một cơn “mưa bàn thắng” đúng nghĩa.

Hoàng Đức và đồng đội có 2 trận giao hữu ấn tượng.

Khoản cách lớn về trình độ giữa hai đội khiến đối thủ Thanh Niên TP.HCM — vốn là đội hạng dưới với nhiều cầu thủ trẻ — không thể chống đỡ được trước sức công phá mạnh mẽ của Ninh Bình. Nhưng quan trọng hơn, những trận thắng đậm này giúp đội bóng của Hoàng Đức giải tỏa tâm lý sau hai thất bại liên tiếp tại V.League trước Công an Hà Nội và Hoàng Anh Gia Lai, khiến họ tuột ngôi đầu bảng trước khi nghỉ Tết.

Trên bảng xếp hạng hiện tại, Ninh Bình FC tạm xếp thứ 2, kém đội đầu bảng 2 điểm dù đã thi đấu nhiều hơn. Thành tích giao hữu ấn tượng hứa hẹn đem lại niềm tin cho thầy trò HLV Gerard Albadalejo trước loạt trận khó khăn sắp tới sau kỳ nghỉ, khi họ sẽ gặp đương kim vô địch Thép Xanh Nam Định và tái đấu với Công an Hà Nội, hai đối thủ mạnh trong cuộc đua vô địch.

Màn trình diễn “hủy diệt” trước Tết được xem là cú hích tinh thần quan trọng, giúp Ninh Bình FC bước vào giai đoạn quyết định của mùa giải với sự tự tin cao nhất.