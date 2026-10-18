"Đại gia" Việt Nam lên đỉnh, lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu

TP.HCM I chính thức nâng cao chiếc cúp vô địch Giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2026, đánh dấu lần thứ 8 liên tiếp đăng quang và lần thứ 15 lên ngôi tại giải đấu.

Chiều 18/10, các trận đấu thuộc vòng 13 Giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2026 diễn ra với nhiều kết quả đáng chú ý. Tâm điểm là lễ đăng quang của TP.HCM I, đội bóng đã sớm bảo vệ thành công ngôi vô địch trước hai vòng đấu. Dù để thua Thái Nguyên T&T với tỷ số 1-2 trên sân Ngãi Giao, thầy trò đội bóng thành phố vẫn có dịp ăn mừng chức vô địch sau một mùa giải thành công.

TP.HCM I nhận cúp vô địch, khẳng định vị thế số một

Trên sân Ngãi Giao, điều kiện thời tiết không thuận lợi khi mưa kéo dài trước và trong trận đấu, phần nào ảnh hưởng đến chất lượng chuyên môn. Tuy nhiên, Thái Nguyên T&T vẫn nhập cuộc chủ động và sớm tạo ra lợi thế dẫn bàn.

Phút thứ 9, từ tình huống tổ chức tấn công của đội khách, Bích Thùy ghi bàn mở tỷ số, đưa Thái Nguyên T&T vượt lên dẫn trước 1-0. Bàn thua buộc TP.HCM I phải đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa.

Đội chủ nhà nhanh chóng gia tăng sức ép. Phút 17, Thùy Trang có pha dứt điểm nguy hiểm nhưng không thể đưa bóng vào lưới đối phương. Dẫu vậy, những nỗ lực tấn công của TP.HCM I đã được đền đáp ở phút 28.

Từ tình huống đoạt bóng ở khu vực giữa sân, Phan Thị Trang tăng tốc, thoát xuống đối mặt thủ môn Thái Nguyên T&T trước khi dứt điểm chính xác, quân bình tỷ số 1-1. Hai đội sau đó tiếp tục duy trì thế trận tương đối cân bằng cho đến khi hiệp một khép lại.

Bước sang hiệp hai, TP.HCM I chủ động gia tăng sức ép, liên tục tìm kiếm cơ hội trước khung thành đối phương. Tuy nhiên, các pha dứt điểm của đội chủ nhà chưa đạt được độ chính xác cần thiết để tạo ra khác biệt.

Ở chiều ngược lại, Thái Nguyên T&T cũng thể hiện quyết tâm giành chiến thắng nhằm cạnh tranh vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng với Hà Nội I. Phút 80, đội khách tổ chức một pha phối hợp tấn công nhanh. Bích Thùy thực hiện đường căng ngang thuận lợi để Thu Thìn bật cao đánh đầu, ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Thái Nguyên T&T.

Thất bại trên sân nhà không ảnh hưởng đến niềm vui đăng quang của TP.HCM I, bởi đội bóng này đã sớm bảo đảm chức vô địch trước hai vòng đấu. Trong khi đó, chiến thắng giúp Thái Nguyên T&T tạm thời vượt qua Hà Nội I để vươn lên vị trí thứ hai, tiếp tục cuộc cạnh tranh ở nhóm dẫn đầu.

Sau trận đấu, TP.HCM I chính thức bước lên bục nhận cúp vô địch. Tham dự lễ trao giải có ông Trần Anh Tú – Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF); ông Nguyễn Nam Nhân – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM; ông Trần Anh Minh – Tổng Giám đốc Công ty Thái Sơn Bắc.

Chức vô địch mùa giải 2026 đánh dấu lần thứ 8 liên tiếp TP.HCM I đăng quang tại Giải bóng đá nữ VĐQG. Tính tổng thể, đây là lần thứ 15 đội bóng thành phố giành chức vô địch ở sân chơi này, tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu của bóng đá nữ TP.HCM trong nước.

Thành tích trên cũng cho thấy sự ổn định của TP.HCM I qua nhiều mùa giải, khi đội bóng liên tục duy trì sức cạnh tranh và bảo vệ thành công vị trí số một. Việc sớm hoàn thành mục tiêu vô địch trước hai vòng đấu là dấu mốc đáng chú ý trong hành trình chinh phục mùa giải năm nay.

Than KSVN thắng đậm, Phong Phú Hà Nam giành trọn 3 điểm

Ở trận đấu cùng giờ trên sân Cửa Ông, Than KSVN có màn trình diễn áp đảo trước Hà Nội II. Đội bóng vùng mỏ thể hiện khả năng tấn công hiệu quả khi ghi tới 5 bàn trong hiệp một, trước khi tiếp tục có thêm hai pha lập công sau giờ nghỉ.

Chiến thắng đậm 7-0 giúp Than KSVN khép lại trận đấu với kết quả thuyết phục, đồng thời tạo thêm dấu ấn trong cuộc đua ở nhóm đầu bảng xếp hạng. Với Hà Nội II, thất bại này khép lại mùa giải 2026 đầy khó khăn. Đội bóng thủ đô không giành được chiến thắng nào sau 12 trận đã đấu, trong đó có hai trận hòa.

Ở trận đấu sớm nhất trong ngày trên sân Hà Nam, Phong Phú Hà Nam cũng có chiến thắng cách biệt khi đánh bại TP.HCM II với tỷ số 4-0.

Đội chủ nhà sớm tạo lợi thế ngay từ phút thứ 5 bằng bàn mở tỷ số, trước khi nhân đôi cách biệt ở phút 31. Với lợi thế dẫn trước hai bàn, Phong Phú Hà Nam bước vào hiệp hai với thế trận thuận lợi và tiếp tục duy trì sức ép lên phần sân đối phương.

Hai bàn thắng được ghi thêm sau giờ nghỉ giúp đội chủ nhà khép lại trận đấu bằng chiến thắng 4-0. Trong khi đó, TP.HCM II không thể tạo nên bất ngờ trước đối thủ được đánh giá cao hơn.

Vòng 13 Giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2026 vì thế chứng kiến những kết quả trái ngược. TP.HCM I dù nhận thất bại vẫn có ngày vui trọn vẹn với lễ đăng quang, Thái Nguyên T&T giành chiến thắng quan trọng trong cuộc đua vị trí thứ hai, còn Than KSVN và Phong Phú Hà Nam đều khép lại các trận đấu của mình bằng những thắng lợi cách biệt.