"Đại gia" Malaysia muốn chiêu mộ Đỗ Hoàng Hên

Truyền thông Malaysia đưa tin, CLB Selangor đang có ý định chiêu mộ tiền vệ Đỗ Hoàng Hên. Mùa giải 2025/26, dù khởi đầu muộn, Đỗ Hoàng Hên đã ghi được 6 bàn thắng trong 11 trận đấu tại V.League cho Hà Nội FC. Lối chơi đậm chất kỹ thuật cùng những pha xử lý biến hóa đã giúp tiền vệ 31 tuổi "lọt mắt xanh" Selangor.

Loạt trận FIFA Days tháng 3 vừa qua, Đỗ Hoàng Hên vừa chính thức ra mắt đội tuyển Việt Nam. Ở trận đấu với Malaysia, anh có 1 kiến tạo góp phần giúp tuyển Việt Nam thắng 3-1 trước Malaysia.

Đỗ Hoàng Hên trong màu áo Hà Nội FC

Theo quy định của giải VĐQG Malaysia, ngoài 12 suất ngoại binh, mỗi CLB còn có thêm 1 suất cho cầu thủ châu Á và 2 suất cho những cầu thủ thuộc khu vực Đông Nam Á. CLB Selangor hiện vẫn đang để trống 1 suất cầu thủ Đông Nam Á. Và Đỗ Hoàng Hên với quốc tịch Việt Nam được đánh giá là lựa chọn phù hợp.

Dù không thể sánh bằng "gã khổng lồ" Johor Darul Ta'zim, Selangor cũng là đội bóng giàu truyền thống tại Malaysia và sở hữu tiềm lực mạnh. Đội hình hiện tại của Selangor là sự kết hợp của nhiều tuyển thủ Malaysia như Faisal Halim, Nooa Laine, Quentin Cheng và 13 ngoại binh.

Mùa giải 2025/26, Selangor đang đứng nhì bảng giải VĐQG Malaysia và đã lọt vào bán kết Malaysia Cup. Họ cũng đã vượt qua CLB CAHN trên hành trình vào đến bán kết Cúp C1 Đông Nam Á. Tại vòng bán kết diễn ra tháng 5 tới, Selangor sẽ đối đầu với CLB Nam Định.

Đỗ Hoàng Hên hiện đang được định giá 325.000 euro (khoảng gần 10 tỷ đồng) trên Transfermarkt. Hợp đồng giữa anh với Hà Nội FC có thời hạn đến tháng 6/2028.