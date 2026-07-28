"Đại gia" bóng đá Indonesia: Chúng ta chưa bộc lộ hết sức mạnh, trận gặp Việt Nam mới là thước đo

Chủ tịch PSSI Erick Thohir cho rằng chiến thắng 5-1 trước Campuchia chưa phản ánh đúng năng lực của Indonesia, đồng thời khẳng định màn so tài với ĐT Việt Nam mới là bài kiểm tra quan trọng nhất.

Highlights Indonesia 5-1 Campuchia (Bảng A, AFF Cup 2026)

Dù ĐT Indonesia khởi đầu thuận lợi tại ASEAN Cup 2026 bằng chiến thắng 5-1 trước Campuchia, Chủ tịch PSSI Erick Thohir vẫn tỏ ra khá thận trọng khi đánh giá về sức mạnh của đội nhà.

Phát biểu sau trận đấu diễn ra tối 27/7, người đứng đầu bóng đá Indonesia khẳng định màn trình diễn trước Campuchia vẫn chưa đủ để kết luận về đẳng cấp thực sự của thầy trò HLV John Herdman. Theo ông, cuộc đối đầu với ĐT Việt Nam mới là thước đo chính xác nhất cho tham vọng của Garuda tại giải đấu năm nay.

"Đây mới chỉ là trận mở màn. Tôi nghĩ trận gặp Việt Nam sẽ là chìa khóa để đánh giá Indonesia thực sự mạnh đến đâu và chúng ta có thể tiến xa thế nào tại ASEAN Cup", Erick Thohir chia sẻ.

Dù vậy, Chủ tịch PSSI cũng nhấn mạnh Indonesia không được phép chủ quan ở những lượt trận còn lại trước Timor Leste hay Singapore.

"Điều đó không có nghĩa chúng ta được quyền xem nhẹ các đối thủ tiếp theo. Mỗi trận đấu đều rất quan trọng. Tuy nhiên, xét riêng trận ra quân thì tôi hài lòng với những gì toàn đội đã thể hiện", ông nói thêm.

Chủ tịch PSSI Erick Thohir

Ở chiến thắng trước Campuchia, Indonesia có màn trình diễn bùng nổ trên hàng công. Tân binh Mitchell Baker lập hat-trick ngay trong trận ra mắt, trong khi Sandy Walsh và Jens Raven mỗi người đóng góp một bàn thắng để giúp đội bóng xứ Vạn đảo giành trọn 3 điểm.

Erick Thohir cũng khẳng định lực lượng hiện tại là đội hình mạnh nhất Indonesia có thể sử dụng tại ASEAN Cup 2026. Do giải đấu không nằm trong lịch FIFA Days, nhiều cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu không được CLB chủ quản cho phép trở về phục vụ đội tuyển.

"Đây là đội hình tốt nhất mà chúng ta có thể mang đến giải đấu. Vì ASEAN Cup không diễn ra trong FIFA Days nên nhiều cầu thủ không thể hội quân. Một số đội tuyển khác cũng gặp hoàn cảnh tương tự khi không có đầy đủ lực lượng mạnh nhất", Chủ tịch PSSI cho biết.

HLV John Herdman đang làm tốt với ĐT Indonesia.

Bên cạnh đó, Erick Thohir dành lời khen cho HLV John Herdman, người đang có khởi đầu khá ấn tượng kể từ khi tiếp quản ĐT Indonesia. Sau 5 trận cầm quân, chiến lược gia người Anh giúp Garuda thắng 4 và chỉ nhận 1 thất bại, trước Bulgaria ở trận giao hữu quốc tế.

Theo Chủ tịch PSSI, việc Indonesia để thua Bulgaria không phải kết quả quá đáng lo bởi đây là đối thủ có trình độ cao hơn và trận đấu diễn ra trong đợt FIFA Days với lực lượng mạnh nhất của cả hai đội.

"Khi thi đấu trong FIFA Days, các đội đều có lực lượng gần như đầy đủ nên chất lượng chuyên môn rất khác. Việt Nam, Thái Lan hay Bulgaria đều là những đối thủ có đẳng cấp cao và chúng tôi vẫn cần thêm thời gian để đánh giá chính xác năng lực của đội tuyển", Erick Thohir nhận định.

Ông cũng bày tỏ sự tin tưởng vào những gì HLV John Herdman đang xây dựng cho Indonesia, đặc biệt là về mặt chiến thuật.

"Tôi đánh giá tích cực những gì HLV John Herdman đã mang lại. Hy vọng đội tuyển sẽ tiếp tục tiến bộ và thể hiện tốt hơn ở những trận đấu sắp tới", Chủ tịch PSSI kết luận.

Theo lịch thi đấu, Indonesia sẽ lần lượt gặp Timor Leste, Singapore trước khi bước vào cuộc chạm trán rất được chờ đợi với ĐT Việt Nam. Đây được xem là trận đấu có ý nghĩa quan trọng trong cuộc cạnh tranh ngôi đầu bảng A ASEAN Cup 2026.

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