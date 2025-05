Đại diện V.League gặp cảnh trớ trêu ở chung kết Đông Nam Á, phải chi tiền đền cho CĐV

Tối 14/5, trận chung kết lượt đi giữa CLB CAHN và Buriram United tại Cúp C1 Đông Nam Á đã để lại dư âm không chỉ bởi tỷ số 2-2 kịch tính, mà còn vì một sự cố ngoài sân gây nhiều tranh cãi. Cụ thể, hàng loạt cổ động viên có vé trong tay nhưng vẫn không thể vào sân Hàng Đẫy theo dõi trận đấu.

Ban tổ chức thống kê có gần 14.000 CĐV được vào sân, nhưng trên thực tế ở ngoài cổng vẫn còn rất nhiều khán giả hụt hẫng khi bị từ chối vào sân, dù cho họ đã mua vé đầy đủ.

Theo phản ánh trên mạng xã hội, cổng vào khán đài B đã bị đóng sớm, thậm chí từ trước 19h, khiến không ít người buộc phải quay về trong bức xúc. Trong khi đó, khu vực khán đài A vẫn mở cửa đón khán giả như bình thường.

Rất đông CĐV đứng chờ ở cửa 10 khán đài B sân Hàng Đẫy nhưng không được vào bên trong.

Trước phản ứng từ dư luận và người hâm mộ, CLB CAHN đã chính thức đưa ra lời xin lỗi, đồng thời lý giải về quyết định buộc phải đóng cổng trong tình huống đặc biệt.

"Vì lý do an ninh và tình trạng vé giả xuất hiện, ban tổ chức buộc phải đóng cổng sân từ 19h45 để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho khán giả và cầu thủ. Chúng tôi hiểu rằng việc không thể vào sân theo dõi một trận đấu lớn như thế này là điều vô cùng đáng tiếc và gây nhiều hụt hẫng.

Chúng tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành tới từng khán giả đã không thể vào sân, dù đã có mặt và sẵn sàng đồng hành cùng đội bóng. BTC sẽ hoàn lại tiền cho những khán giả còn giữ nguyên vé và có thông tin chuyển khoản", CLB CAHN thông báo.

Dù có lợi thế sân nhà nhưng CLB CAHN đã để cho Buriram United cầm hòa 2-2 ở trận chung kết lượt đi.

Bên cạnh việc xin lỗi công khai, CLB CAHN cũng đưa ra phương án khắc phục hiếm thấy: hoàn lại tiền vé cho người hâm mộ gặp sự cố, đồng thời tặng kèm vé xem trận sân nhà tiếp theo.

Tuy nhiên với người hâm mộ, việc hoàn tiền vé chỉ có thể bù đắp phần nào, bởi nhiều người đã phải đi quãng đường xa, thậm chí mua lại vé từ “chợ đen” với giá cao gấp nhiều lần giá gốc nhưng lại không được vào sân theo dõi trận chung kết Cúp C1 Đông Nam Á.

Vụ việc một lần nữa cho thấy tầm quan trọng của công tác tổ chức và kiểm soát an ninh trong những trận đấu lớn, nơi mà sự cuồng nhiệt của khán giả luôn đi kèm với áp lực không nhỏ đối với ban tổ chức.