Đại diện bóng đá Việt Nam hòa tiếc nuối Trung Quốc trước thềm SEA Games 33

Chuẩn bị cho SEA Games 33, ĐT Futsal nữ Việt Nam đang có chuyến tập huấn tại Hàng Châu (Trung Quốc) từ ngày 28/11. Sau hai ngày tập luyện, thầy trò HLV Nguyễn Đình Hoàng đã có trận giao hữu đầu tiên gặp đội tuyển Futsal nữ Trung Quốc tại Hàng Châu vào ngày 30/11.

ĐT Futsal nữ Việt Nam hòa 2-2 ĐT Futsal nữ Trung Quốc. (Ảnh: VFF)

Trong bối cảnh cả hai đội đều trong quá trình trẻ hóa mạnh mẽ, trận đấu diễn ra với nhịp độ cao ngay từ những phút đầu. ĐT Futsal nữ Việt Nam là đội mở tỉ số trước sau pha dứt điểm bất ngờ của thủ môn Trần Thị Hải Yến. Tuy nhiên, đội chủ nhà Trung Quốc kịp thời có bàn gỡ, khép lại hiệp 1 với tỉ số 1-1.

Sang hiệp 2, Việt Nam một lần nữa vượt lên dẫn trước nhờ bàn thắng của Trần Thị Thu Xuân. Dù vậy, ĐT Futsal nữ Trung Quốc nhanh chóng gỡ hòa 2-2. Đây cũng là kết quả chung cuộc của trận đấu.

Đánh giá về màn trình diễn của các học trò, HLV Nguyễn Đình Hoàng cho biết: “Sau quá trình tập huấn trong nước, tâm lý các cầu thủ hơi căng cứng khi thi đấu với đối thủ mạnh ở châu Á như đội tuyển Futsal nữ Trung Quốc. Ở hiệp 1 các cầu thủ bắt nhịp chưa tốt, nhưng hiệp 2 đã có sự cải thiện với kết quả hòa 2-2. Ban huấn luyện sẽ rút kinh nghiệm để toàn đội vận hành tốt hơn ở trận tái đấu sắp tới”.

Ngày 2/12, hai đội sẽ gặp lại nhau trong trận giao hữu thứ hai. Sau đó, ĐT Futsal nữ Việt Nam sẽ trở về TP.HCM để hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng trước khi lên đường sang Thái Lan tham dự SEA Games 33.