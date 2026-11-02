Đại chiến ở Gia Lai, tuyển Việt Nam sẽ bùng nổ hàng công?

Sở hữu nhiều nhân tố giàu tiềm năng, từ những chân sút đã khẳng định tên tuổi đến các tài năng Việt kiều, hàng công U23 Việt Nam hứa hẹn mang đến diện mạo mới.

U23 Việt Nam chuẩn bị bước vào một chu kỳ mới với không ít thay đổi về lực lượng, nhưng sự chuyển giao ấy chưa chắc đồng nghĩa với việc sức mạnh tấn công bị suy giảm. Trái lại, đội bóng dưới sự dẫn dắt của HLV Đinh Hồng Vinh đang đứng trước cơ hội trình làng một hàng công có nhiều màu sắc, kết hợp giữa kinh nghiệm thi đấu quốc tế, những cầu thủ trẻ đã trưởng thành ở V.League và các nhân tố sở hữu tiềm năng đặc biệt.

Giải giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026, diễn ra từ ngày 10 đến 14/11 trên sân Pleiku, sẽ là sân khấu đầu tiên để thế hệ mới này thể hiện năng lực. Không còn những gương mặt quen thuộc như Nguyễn Đình Bắc, Quốc Việt, Văn Khang hay Thái Sơn, U23 Việt Nam cần tìm ra những thủ lĩnh mới trên hàng công. Đây cũng là thời điểm thích hợp để những cái tên từng đứng phía sau các đàn anh bước lên nhận trọng trách.

Nhìn vào những nhân tố có khả năng được triệu tập, U23 Việt Nam không thiếu phương án tấn công. Điều đáng chờ đợi hơn cả là sự đa dạng trong cách tiếp cận khung thành đối phương. Đội bóng có thể sử dụng một trung phong giàu sức mạnh, những tiền đạo cánh tốc độ, các cầu thủ chơi giữa tuyến và thậm chí cả những tiền vệ có khả năng tạo đột biến bằng các cú sút xa.

Từ Lê Phát đến Williams Minh Hoàng: Nhiều phương án cho hàng công

Nếu phải tìm một cái tên có thể trở thành điểm tựa cho hàng công U23 Việt Nam ở Gia Lai, Lê Phát là ứng viên đáng chú ý. Tiền đạo sinh năm 2007 đã có những trải nghiệm mà không phải cầu thủ cùng trang lứa nào cũng sở hữu. Anh từng ghi bàn vào lưới U23 UAE tại vòng tứ kết U23 châu Á 2026, góp phần giúp bóng đá trẻ Việt Nam có thêm một dấu ấn đáng nhớ ở đấu trường châu lục.

Điều quan trọng là Lê Phát không chỉ sống nhờ những khoảnh khắc tại đội tuyển. Trong màu áo Ninh Bình ở mùa giải 2026-2027, chân sút trẻ này được trao cơ hội thi đấu thường xuyên, đá chính cả 5 trận đầu tiên và ghi 2 bàn thắng. Việc được sát cánh cùng những cầu thủ giàu kinh nghiệm, trong môi trường cạnh tranh khốc liệt của V.League, giúp Lê Phát có thêm điều kiện hoàn thiện khả năng xử lý bóng, chọn vị trí và đưa ra quyết định ở khu vực cuối sân.

Lê Phát là cầu thủ trẻ giàu tiềm năng.

Ở một tập thể đang cần tìm kiếm thủ lĩnh mới, Lê Phát có thể mang đến nhiều hơn những bàn thắng. Anh cần chứng minh khả năng kết nối các vệ tinh xung quanh, tạo khoảng trống và trở thành điểm đến đáng tin cậy trong những đợt lên bóng. Nếu tiếp tục duy trì đà tiến bộ, tiền đạo này hoàn toàn có thể đảm nhận vai trò quan trọng trong kế hoạch xây dựng hàng công U23 Việt Nam.

Một phương án khác mang đến sự khác biệt về thể hình là Williams Minh Hoàng. Tiền đạo sinh năm 2007 gây chú ý nhờ chiều cao, sức mạnh và nền tảng đào tạo tại Anh. Đây là mẫu trung phong có thể giúp U23 Việt Nam thay đổi cách tiếp cận trận đấu, đặc biệt khi phải đối đầu với những hàng phòng ngự có thể hình tốt.

Tháng 11 này, chưa rõ Williams Minh Hoàng sẽ lại được lên ĐTQG hay chơi cho U23 Việt Nam. Nếu chơi ở cấp đội U23 Việt Nam, Williams Minh Hoàng khả năng sẽ rất bùng nổ.

Minh Hoàng không đơn thuần được đánh giá cao nhờ lợi thế thể chất. Khả năng làm tường, che chắn bóng, kết nối với các vệ tinh và lựa chọn thời điểm dứt điểm cũng là những điểm mạnh đáng chú ý. Một trung phong như vậy có thể giúp đội bóng trẻ Việt Nam giảm bớt sự phụ thuộc vào những pha phối hợp ngắn, đồng thời mở ra phương án đưa bóng trực tiếp lên phía trên khi cần thiết.

Đáng chú ý, Minh Hoàng từng được HLV Kim Sang-sik đưa lên đội tuyển quốc gia dù vẫn còn trong độ tuổi U23 ở FIFA ASEAN Cup 2026 vừa rồi. Đây là sự ghi nhận đáng kể đối với một cầu thủ trẻ. Tuy nhiên, nếu trở lại sân chơi U23, anh sẽ phải chứng minh rằng mình đủ khả năng trở thành một trong những nhân tố chủ chốt chứ không chỉ là cái tên giàu triển vọng.

Khoa Ngô (phải) cũng là cầu thủ đang được HLV Kim Sang-sik nhắm cho ĐTQG. Nếu tháng 11 này anh chơi tại U23 Việt Nam, sẽ là nét chấm phá đáng chờ đợi.

Trong khi Minh Hoàng có thể đảm nhiệm vai trò trung phong, Ngô Đăng Khoa lại mang đến một màu sắc khác. Cầu thủ sinh năm 2006 sở hữu khả năng di chuyển linh hoạt, hoạt động rộng và tạo áp lực lên đối phương. Dù chưa có nhiều cơ hội thể hiện khi được cân nhắc ở đội tuyển quốc gia tại FIFA ASEAN Cup 2026, sân chơi U23 có thể phù hợp hơn để tiền vệ này phát huy những phẩm chất của mình.

Sự kết hợp giữa một trung phong có khả năng làm tường như Minh Hoàng và một cầu thủ di chuyển rộng như Đăng Khoa có thể tạo ra nhiều phương án phối hợp đáng chờ đợi. Nếu được bố trí hợp lý, họ không chỉ bổ sung cho nhau mà còn giúp hàng công U23 Việt Nam trở nên khó đoán hơn.

Bên cạnh đó, Văn Thuận cũng là cái tên không thể bỏ qua. Tiền đạo của Ninh Bình từng cho thấy khả năng tạo khác biệt khi được tung vào sân từ ghế dự bị. Tốc độ, sự năng động và khả năng khai thác khoảng trống phía sau hàng phòng ngự là những yếu tố giúp Văn Thuận trở thành phương án đáng cân nhắc. Trong một giải đấu có mật độ thi đấu tương đối dày, những cầu thủ có khả năng thay đổi cục diện trận đấu từ băng ghế dự bị sẽ mang ý nghĩa rất lớn.

Không chỉ có tiền đạo: Những họng súng bất ngờ từ tuyến hai

Điểm thú vị của hàng công U23 Việt Nam nằm ở chỗ khả năng ghi bàn không chỉ tập trung vào những tiền đạo thuần túy. Những cầu thủ chơi phía sau trung phong cũng có thể trở thành nguồn cung cấp bàn thắng quan trọng.

Quang Vinh là ví dụ tiêu biểu. Cầu thủ sinh năm 2005 đang có bước tiến đáng kể trong màu áo SLNA. Sau nhiều mùa giải tích lũy kinh nghiệm tại V.League, tiền vệ này bắt đầu cho thấy sự trưởng thành rõ rệt ở mùa bóng hiện tại. Ba bàn thắng sau những vòng đấu đầu tiên, trong đó có những pha lập công từ khoảng cách xa, cho thấy Quang Vinh không còn đơn thuần là một tiền vệ làm nhiệm vụ thu hồi và luân chuyển bóng.

Quang Vinh đang chơi rất tốt ở SLNA.

Điểm mạnh của Quang Vinh là sự táo bạo trong các quyết định tấn công. Anh có khả năng xử lý nhanh, không ngần ngại tung ra những cú sút khi nhận thấy khoảng trống và đặc biệt nguy hiểm nếu được đối phương cho phép có thời gian chỉnh thước ngắm. Với một đội U23 cần tìm kiếm nguồn bàn thắng đa dạng, sự xuất hiện của một tiền vệ có khả năng ghi bàn như Quang Vinh sẽ giúp giảm áp lực cho các tiền đạo.

Thành Trung cũng là gương mặt đáng chú ý trong nhóm cầu thủ có thể tạo đột biến ở tuyến hai. Khả năng tham gia vào các tình huống tấn công, kết nối giữa tuyến giữa và hàng tiền đạo giúp cầu thủ này trở thành phương án bổ sung cho hệ thống của HLV Đinh Hồng Vinh.

Ngoài những cái tên đã được kiểm chứng ở các cấp độ đội tuyển, U23 Việt Nam còn có thể hướng đến những nhân tố Việt kiều như Abdel-Amine Trần Đức Vinh hay Lenn Minh-Tran. Trần Đức Vinh vừa có những dấu ấn đáng chú ý trong màu áo SLNA tại V.League, trong đó có bàn thắng đầu tiên ở sân chơi này. Sự trưởng thành của cầu thủ Việt kiều đang mở ra thêm lựa chọn cho bóng đá Việt Nam, đặc biệt ở những vị trí tấn công vốn đòi hỏi sự khác biệt về tư duy và kỹ năng.

Dẫu vậy, khả năng góp mặt của những cầu thủ đang chờ hoàn tất các điều kiện về quốc tịch vẫn cần được xem xét. Không nên mặc định tất cả sẽ xuất hiện tại Gia Lai. Nhưng xét về lâu dài, đây là những cái tên đáng để ban huấn luyện theo dõi, bởi U23 Việt Nam cần liên tục mở rộng nguồn nhân lực thay vì chỉ dựa vào một nhóm cầu thủ quen thuộc.

Tất nhiên, sở hữu nhiều phương án không đồng nghĩa với việc hàng công sẽ lập tức vận hành trơn tru. Các cầu thủ cần thời gian để tìm tiếng nói chung, đặc biệt khi một số gương mặt có thể chưa từng thi đấu cùng nhau trong hệ thống chiến thuật thống nhất. HLV Đinh Hồng Vinh sẽ phải giải quyết bài toán phân chia vai trò, lựa chọn nhân sự đá chính và tìm ra cách kết hợp hiệu quả giữa những cầu thủ có phong cách khác biệt.

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Ba đối thủ tại Gia Lai cũng sẽ mang đến những phép thử không giống nhau. U23 Thái Lan có khả năng kiểm soát bóng và phối hợp kỹ thuật, U23 Singapore đề cao thể lực cùng tính kỷ luật, trong khi U23 Qatar sở hữu nhiều cầu thủ có thể hình vượt trội. Đây là điều kiện tốt để hàng công U23 Việt Nam kiểm chứng khả năng thích nghi trước các kiểu phòng ngự khác nhau.

Giải đấu tại Pleiku vì thế không đơn thuần là nơi để các cầu thủ trẻ cạnh tranh danh hiệu hay những giải thưởng cá nhân. Giá trị lớn hơn nằm ở việc tìm ra một bộ khung tấn công đủ sức gánh vác nhiệm vụ trong chu kỳ tiếp theo, hướng tới SEA Games 34, giải U23 Đông Nam Á 2027 và vòng loại U23 châu Á 2028.

U23 Việt Nam từng có những thế hệ tấn công gắn liền với các tên tuổi như Đình Bắc, Thanh Nhàn hay Quốc Việt. Bây giờ, những người kế tiếp cần tạo ra câu chuyện của riêng mình. Lê Phát, Williams Minh Hoàng, Đăng Khoa, Văn Thuận hay Quang Vinh đều có những phẩm chất đáng kỳ vọng, nhưng họ cần biến tiềm năng thành hiệu quả thực tế.

Pleiku có thể trở thành điểm khởi đầu cho một hàng công mới. Và điều mà người hâm mộ chờ đợi không chỉ là những bàn thắng đẹp mắt, mà còn là lời giải cho câu hỏi: Ai sẽ đủ bản lĩnh để trở thành gương mặt dẫn dắt U23 Việt Nam trong chặng đường phía trước?