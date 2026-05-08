Đại bại 0-6, HLV Thái Lan vẫn mơ tạo ra địa chấn ở tứ kết để giành vé dự World Cup

Ở lượt cuối vòng bảng giải U17 nữ châu Á, U17 Thái Lan đã “vỡ trận” và thua 0-6 trước chủ nhà U17 nữ Trung Quốc. Trong trận này, Thái Lan thủng lưới 3 bàn chỉ sau khoảng hơn 20 phút, và Trung Quốc cũng vượt trội khi dứt điểm 37 lần, trong đó có 20 lần trúng đích so với 2 pha dứt điểm, 0 trúng đích của Thái Lan.

Dù thua đậm nhưng Thái Lan vẫn tiến vào tứ kết nhờ lọt vào nhóm 1 trong 2 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất. Sau trận đấu tối qua, HLV Thái Lan Thidarat Wiwasukhu tỏ ra khá tự tin. Bà kêu gọi sự cổ vũ của người hâm mộ đồng thời bày tỏ quyết tâm cùng các học trò gây bất ngờ tại vòng tứ kết sắp tới.

“Cảm ơn tất cả các cầu thủ đã chiến đấu hết mình. Tôi đã chứng kiến nhiều điều. Chúng ta không biết sẽ đối đầu với ai trong trận đấu tiếp theo, nhưng chúng ta phải nỗ lực hết sức để hướng tới kết quả tốt nhất.

Cảm ơn tất cả người hâm mộ đã ủng hộ các cầu thủ. Vẫn còn những trận đấu phía trước, vì vậy hãy tiếp tục cổ vũ các cầu thủ nhé.” – HLV Thidarat Wiwasukhu nói.

HLV Thái Lan bày tỏ quyết tâm trước tứ kết.

Theo trang của LĐBĐ Thái Lan, vào sáng nay (8/5), HLV Thidarat Wiwasukhu đã cho các học trò xuống bể bơi để phục hồi cơ thể, với thời gian khoảng hơn 1 tiếng đồng đồ. Sau đó, các cầu thủ được giải phóng để nghỉ ngơi trước khi trở lại tập luyện vào ngày mai.

Đáng lưu ý, theo phân nhánh của giải đấu, Thái Lan sẽ phải gặp đội nhất bảng C ở tứ kết. Khả năng rất cao đội nhất bảng C sẽ là Triều Tiên (đội vừa ghi 18 bàn mà không thủng lưới sau 2 trận, chỉ cần hòa Hàn Quốc là bảo toàn ngôi đầu). Khi đó, U17 nữ Thái Lan bị đánh giá thấp hơn rất nhiều so với Triều Tiên, và cơ hội để đại diện Đông Nam Á tạo địa chấn sẽ không được đánh giá cao.