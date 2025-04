Đắc Tiến, Minh Tuấn chính thức tham gia đường đua Pickleball

Không sinh ra để bước theo lối mòn. Không chấp nhận những giới hạn do người khác đặt ra. "The Challenger" là biểu tượng của những con người dám bước ra khỏi vùng an toàn, dám đối đầu với thử thách để tự tay vẽ nên con đường riêng. Không chỉ là cuộc chiến với đối thủ, mà trước hết, đây là cuộc chiến với chính bản thân mình: vượt qua nỗi sợ, phá vỡ giới hạn, liên tục tái tạo chính mình. Đó là thông điệp được mang đến trong sự kiện lần này.

Với tinh thần đó, The Challenger đánh dấu một cột mốc mới trong lịch sử của Soxter khi chính thức cho ra mắt mẫu vợt mới với việc hợp tác cùng vận động viên Nguyễn Đắc Tiến.

Phát biểu tại sự kiện, tay vợt nam số 1 miền Bắc cho rằng, việc anh cũng như nhiều đồng đội khác tại đội tuyển quần vợt quốc gia "lấn sân" sang pickleball như một lẽ tất yếu, khi môn thể thao đang có sự phát triển vô cùng mạnh mẽ tại Việt Nam mang đến cho các vận động viên nhiều cơ hội hơn để tiếp cận đến người xem, cùng với đó là sự công nhận đến từ người hâm mộ, điều mà rất hiếm khi có được với quần vợt.

Tuy nhiên, khi nhắc đến quần vợt, Đắc Tiến vẫn khẳng định rằng, dù dành sự tập trung nhiều hơn cho pickleball, nhưng nếu được trao cơ hội cống hiến cho đội tuyển quần vợt quốc gia tại các giải đấu sắp tới, anh cũng luôn sẵn sàng tham gia.

Không dừng lại ở đó, trong khuôn khổ chương trình, Soxter cũng chính thức ra mắt Soxter Team – đội hình quy tụ những gương mặt nổi bật của làng pickleball Việt Nam. Ngoài Đắc Tiến và Minh Tuấn, đội hình còn có sự góp mặt của những cái tên đầy tiềm năng như: Thành Sơn La, Chính Bắc Ninh và Content Creator Huy Mê Pick – một trong những gương mặt đang tạo sức ảnh hưởng tích cực trong cộng đồng pickleball trên các nền tảng mạng xã hội.

Chia sẻ tại chương trình, đại diện Soxter khẳng định sự kiện ngày hôm nay không chỉ là minh chứng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ, mà còn là cam kết lâu dài: cam kết đồng hành, cống hiến và lan tỏa tinh thần pickleball mạnh mẽ tới cộng đồng. Trong thời gian tới, Soxter đặt mục tiêu đẩy mạnh nghiên cứu sản phẩm, chuyển giao công nghệ, phấn đấu trở thành một trong những cái tên hàng đầu của làng pickleball Việt Nam.