Đặc quyền của con nhà David Beckham

David Beckham đã chính thức được trao tặng tước hiệu Hiệp sĩ vì những cống hiến không mệt mỏi cho nền bóng đá nước nhà và các hoạt động thiện nguyện bền bỉ suốt nhiều năm. Kể từ giây phút thanh gươm của nhà vua chạm nhẹ lên vai, biểu tượng bóng đá 50 tuổi đã chính thức trở thành Sir David Beckham, trong khi bà xã Victoria cũng nhận danh xưng Lady Victoria.

Tuy nhiên, đằng sau sự trang trọng của cung điện, bầu không khí gia đình Beckham lại mang một sắc thái hoàn toàn khác. Trong cuộc phỏng vấn độc quyền sau buổi lễ, Sir David tiết lộ rằng các con ông — Romeo, Cruz và Harper dường như quan tâm đến "quyền lợi thực tế" của tước hiệu mới hơn là ý nghĩa lịch sử của nó.

Cựu danh thủ hài hước kể lại: "Bọn trẻ rất tự hào, nhưng ngay sau đó chúng bắt đầu hỏi liệu danh hiệu này có giúp gia đình có đặc quyền gì không. Chẳng hạn như: 'Bố ơi, giờ mình có được ưu tiên xếp hàng nhanh hơn không?' hay 'Chúng con có được hưởng quyền lợi quý tộc nào ở trường không?".

Beckham cho biết ông đã nói đùa với các con rằng từ nay chúng có thể gọi ông là "Sir Dad" (Ngài Bố), nhưng cũng khẳng định chắc nịch rằng trong căn nhà của mình, ông vẫn chỉ là một người cha bình thường với những quy tắc cũ.

Dẫu vậy niềm vui của gia đình Beckham đã không trọn vẹn khi cậu con trai cả Brooklyn đã vắng mặt và rất lâu rồi không sum họp cùng gia đình do mâu thuẫn. Trong một diễn biến đầy bất ngờ, Brooklyn Beckham đầu năm 2026 đã công bố sự thật chi tiết dài 6 trang, đưa ra hàng loạt cáo buộc nghiêm trọng nhắm trực tiếp vào gia đình mình. Đáng chú ý nhất trong số đó là lời khẳng định gây sốc rằng mẹ anh, bà Victoria Beckham đã cố tình "chiếm đoạt" khoảnh khắc khiêu vũ đầu tiên vốn dành cho cặp đôi mới cưới trong hôn lễ giữa anh và Nicola Peltz. Những tiết lộ đang đẩy mâu thuẫn gia đình vốn đã âm ỉ nhà Beckham lên một cao trào mới.