Đặc ân cho tuyển Mỹ, hóa ra lại thành trò cười sau thất bại bẽ bàng trước Bỉ

Ông Donald Trump mới đây thừa nhận, đích thân mình đã đề nghị FIFA xóa án treo giò một trận vì thẻ đỏ cho cầu thủ Mỹ Folarin Balogun. Nhưng điều đó cũng chả để làm gì!

Nếu như tuyển Mỹ đánh bại Bỉ để tiến vào tứ kết World Cup 2026, câu chuyện về Folarin Balogun có lẽ vẫn sẽ còn gây tranh cãi, nhưng ít nhất những người ủng hộ đội chủ nhà sẽ có lý do để nói rằng quyết định của FIFA đã tạo nên một trận đấu hấp dẫn hơn.

Nhưng bóng đá luôn có cách trả lời theo kiểu tàn nhẫn nhất.

Sau 90 phút, tuyển Mỹ phải nhận thất bại 1-4 trước Bỉ, dừng bước ở vòng 1/8 ngay trên sân nhà. Và mọi đặc quyền, mọi sự ưu ái, mọi tranh cãi kéo dài suốt hơn 24 giờ trước trận đấu bỗng chốc trở thành một màn kịch đầy chua chát.

Thậm chí, nhiều người còn gọi đây là một trong những "bàn phản lưới" lớn nhất về mặt hình ảnh của bóng đá Mỹ.

Folarin Balogun được thi đấu trước Bỉ nhờ đặc ân từ FIFA nhưng Mỹ vẫn thua đậm 1-4.

Lukaku ấn định chiến thắng 4-1 cho Mỹ:

Chỉ một ngày trước trận đấu, Tổng thống Donald Trump công khai xác nhận rằng ông đã trực tiếp liên hệ Chủ tịch FIFA Gianni Infantino để đề nghị xem xét lại án treo giò của Balogun. Ông cho rằng chiếc thẻ đỏ trong trận gặp Bosnia & Herzegovina là quá nặng và cần được xem xét lại. Cuối cùng, FIFA quyết định đình chỉ hiệu lực án phạt, giúp Balogun đủ điều kiện ra sân trước Bỉ.

Quyết định ấy lập tức tạo ra cơn bão trên toàn thế giới.

Liên đoàn bóng đá Bỉ phản ứng gay gắt. Nhiều quan chức bóng đá châu Âu đặt câu hỏi về tính độc lập của FIFA. Không ít cựu danh thủ cho rằng đây là tiền lệ nguy hiểm khi yếu tố chính trị có thể tác động đến một quyết định chuyên môn. UEFA thậm chí xem đây là việc FIFA đã "vượt qua lằn ranh đỏ".

Đội tuyển Mỹ bước vào trận đấu với đầy đủ lực lượng, điều mà họ tưởng như đã không có được sau chiếc thẻ đỏ của Balogun.

Nhưng rồi sao?

Balogun không thể tạo ra khác biệt.

Tuyển Mỹ vẫn lép vế trước một tập thể Bỉ bản lĩnh và giàu kinh nghiệm hơn.

Mỹ thất bại bẽ bàng và chia tay World Cup 2026 trên sân nhà.

Thất bại ấy khiến toàn bộ câu chuyện bên ngoài sân cỏ trở nên vô nghĩa.

Điều đáng nói là chính tuyển Mỹ giờ đây lại trở thành đối tượng bị chế giễu nhiều nhất.

Bởi nếu Balogun bị treo giò đúng quy định và Mỹ thua, người hâm mộ hoàn toàn có thể đặt ra giả thiết rằng đội chủ nhà đã thiếu đi chân sút số một.

Nhưng giờ thì không.

Mỹ có Balogun.

Mỹ có đội hình mạnh nhất.

Mỹ nhận được quyết định có lợi từ FIFA.

Và rồi họ vẫn thua, thua tan tác!

Không còn bất kỳ lý do nào để bào chữa.

Đó mới là điều khiến câu chuyện trở nên cay đắng.

Suốt nhiều giờ, truyền thông quốc tế gần như chỉ nói về cuộc điện thoại của ông Trump, về quyền lực chính trị, về tính công bằng của FIFA thay vì chuyên môn trên sân cỏ. Thay vì tạo ra lợi thế tâm lý cho đội tuyển Mỹ, tất cả lại vô tình đặt lên vai các cầu thủ áp lực khổng lồ.

Họ không chỉ phải thắng.

Họ gần như bị buộc phải thắng để chứng minh rằng quyết định gây tranh cãi ấy là xứng đáng.

Nhưng bóng đá không vận hành theo những cuộc điện thoại.

Cũng không vận hành theo quyền lực chính trị.

Trên sân, chỉ có chất lượng chuyên môn mới quyết định kết quả.

Bỉ đã chứng minh điều đó.

Trên sân bóng, chỉ có chuyên môn mới mang tính quyết định.

Đội bóng châu Âu không mất bình tĩnh trước những tranh cãi kéo dài nhiều giờ. Họ đáp trả bằng thứ bóng đá lạnh lùng, hiệu quả và giàu bản lĩnh. Bốn bàn thắng vào lưới đội chủ nhà giống như lời khẳng định rằng mọi lợi thế ngoài sân cỏ đều vô nghĩa nếu không thể chuyển hóa thành ưu thế trên mặt cỏ.

Với FIFA, đây biết đâu lại là một kết quả... ổn thỏa!

Bởi nếu Mỹ thắng nhờ việc FIFA ưu ái lộ liễu, những tranh cãi sẽ còn kéo dài.

Nhưng khi Mỹ thua, mọi việc có vẻ hơi "quê" một chút với FIFA, nhưng khả năng sẽ sớm được dập tắt.

Một "đặc ân" tưởng như sẽ thay đổi số phận đội tuyển Mỹ, cuối cùng lại chỉ khiến thất bại của họ trở nên bẽ bàng hơn, còn những tranh cãi suốt nhiều giờ qua bỗng hóa thành... trò cười của World Cup 2026.