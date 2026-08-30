Đá quá hay ở ĐTQG, ngôi sao lớn nhất vắng mặt khi U23 Việt Nam dự giải châu Á

Đình Bắc không cùng U23 Việt Nam dự ASIAD 2026 là tổn thất đáng kể, nhưng trong bối cảnh FIFA ASEAN Cup cận kề, lựa chọn dành anh cho ĐTQG vẫn hợp lý.

Nguyễn Đình Bắc không có tên trong danh sách sơ bộ U23 Việt Nam chuẩn bị cho ASIAD 20 tại Nhật Bản. Đây là thông tin không quá bất ngờ, nhưng chắc chắn vẫn để lại chút tiếc nuối, bởi nếu có sự phục vụ của tiền đạo này, sức mạnh của U23 Việt Nam tại sân chơi châu lục sẽ được nâng lên đáng kể.

Tuy nhiên, nhìn rộng hơn, việc Đình Bắc được ưu tiên cho ĐT Việt Nam lại cho thấy vị thế của tiền đạo sinh năm 2004 đã thay đổi. Anh không còn đơn thuần là một cầu thủ trẻ được kỳ vọng cho tương lai, mà đang trở thành nhân tố quan trọng trong kế hoạch của HLV Kim Sang-sik ở cấp độ đội tuyển.

Đình Bắc sẽ là sự bổ sung rất đáng giá cho U23 Việt Nam

Ở tuổi 22, Đình Bắc vẫn đủ điều kiện khoác áo U23 Việt Nam tại ASIAD 2026. Nếu góp mặt, anh gần như chắc chắn sẽ là một trong những cầu thủ đáng chú ý nhất của đội.

Điều này càng có cơ sở sau màn trình diễn của Đình Bắc tại ASEAN Cup 2026. Tiền đạo của CLB CAHN đá chính cả 8 trận, ghi 5 bàn, có 3 đường kiến tạo và được trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải. Anh cũng chia sẻ danh hiệu Vua phá lưới cùng Nguyễn Xuân Son.

(Ảnh: Linh Đan)

Những con số ấy cho thấy Đình Bắc không chỉ có tiềm năng mà đã tạo ra ảnh hưởng thực tế ở đội tuyển quốc gia. Với tốc độ, khả năng di chuyển và sự tự tin trong những tình huống tấn công, Đình Bắc có thể mang tới cho U23 Việt Nam một phương án đặc biệt ở hai biên. Anh cũng có khả năng tạo đột biến bằng những pha đi bóng trực diện, điều rất cần thiết khi U23 Việt Nam phải đối đầu các đối thủ có nền tảng thể lực và tổ chức tốt tại ASIAD.

Bởi vậy, nếu Đình Bắc xuất hiện tại Nhật Bản, sức mạnh của U23 Việt Nam chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều. Nhưng bóng đá đỉnh cao đôi khi không cho phép lựa chọn tất cả những gì tốt nhất cho mọi đội tuyển cùng lúc.

FIFA ASEAN Cup khiến bài toán trở nên khó hơn

ASIAD 2026 diễn ra từ ngày 15/9 đến 3/10 tại Nhật Bản. Trong khi đó, ĐT Việt Nam chuẩn bị tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 tại Indonesia từ ngày 24/9 đến 5/10. Hai giải đấu có thời gian tổ chức gần như chồng lên nhau.

ĐT Việt Nam nằm ở bảng B cùng Thái Lan, Philippines và Pakistan, với các trận đấu lần lượt diễn ra vào ngày 26/9, 29/9 và 2/10. Điều đó đồng nghĩa giai đoạn quan trọng nhất của FIFA ASEAN Cup gần như trùng với thời điểm U23 Việt Nam bước vào những trận đấu quyết định tại ASIAD. Trong hoàn cảnh ấy, việc Đình Bắc cùng HLV Kim Sang-sik tập trung cho ĐTQG là phương án dễ hiểu.

(Ảnh: Linh Đan)

Về lý thuyết, có thể tính tới khả năng Đình Bắc đá một phần vòng bảng ASIAD rồi chuyển sang đội tuyển. Nhưng cách làm này không thực sự tối ưu. Lịch thi đấu, di chuyển, phục hồi thể lực và quá trình chuẩn bị chiến thuật đều sẽ bị ảnh hưởng. Đặc biệt, nếu U23 Việt Nam tiến sâu, việc Đình Bắc phải rời đội giữa chiến dịch sẽ tạo ra sự xáo trộn không nhỏ.

Đình Bắc bây giờ đã có vai trò khác

Điểm đáng chú ý nhất nằm ở chỗ: Đình Bắc hiện đã trở thành một cầu thủ quan trọng của ĐT Việt Nam. Sau ASEAN Cup 2026, điều đó càng rõ ràng hơn. HLV Kim Sang-sik đánh giá chất lượng hàng công của đội tuyển đang rất ổn định và ghi nhận sự tiến bộ rõ rệt của Đình Bắc.

Đây cũng là lý do không nên nhìn việc Đình Bắc vắng mặt tại ASIAD đơn thuần như một sự thiếu hụt của U23 Việt Nam. Có thể U23 Việt Nam sẽ yếu đi khi không có cầu thủ xuất sắc nhất ASEAN Cup 2026. Nhưng đổi lại, ĐT Việt Nam có được sự phục vụ trọn vẹn của một trong những cầu thủ trẻ đang đạt phong độ cao nhất.

Đó là sự phân bổ nguồn lực cần thiết trong một tháng 9 và tháng 10 đặc biệt bận rộn của bóng đá Việt Nam.

(Ảnh: Linh Đan)

Tiếc cho U23 Việt Nam, nhưng cần nhìn vào mục tiêu lớn hơn

U23 Việt Nam vẫn còn nhiều cầu thủ chất lượng và từng tạo dấu ấn ở các giải đấu trẻ cấp châu lục. Vì thế, việc thiếu Đình Bắc không đồng nghĩa đội bóng của HLV Đinh Hồng Vinh mất đi cơ hội cạnh tranh tại ASIAD. Ngược lại, đây có thể là cơ hội để những gương mặt khác bước lên và chứng minh khả năng.

Còn với Đình Bắc, FIFA ASEAN Cup 2026 sẽ là sân khấu quan trọng để anh tiếp tục khẳng định vị trí trong ĐTQG. Sau những gì đã thể hiện, tiền đạo này cần được đặt vào một môi trường ổn định thay vì phải chia sức cho hai chiến dịch diễn ra gần như đồng thời.

Nếu chỉ xét riêng sức mạnh U23 Việt Nam, tất nhiên có Đình Bắc sẽ tốt hơn rất nhiều. Nhưng nếu xét toàn bộ kế hoạch của bóng đá Việt Nam, việc dành Đình Bắc cho ĐTQG lại là lựa chọn hợp lý. ASIAD quan trọng, nhưng FIFA ASEAN Cup cũng là sân chơi mà Việt Nam cần hướng tới với lực lượng mạnh nhất.

Đình Bắc vì thế không thực sự “lỡ hẹn” với một nhiệm vụ. Anh chỉ đang được lựa chọn cho một nhiệm vụ khác, ở cấp độ cao hơn và với kỳ vọng lớn hơn. Và đó cũng là dấu hiệu cho thấy một cầu thủ trẻ đã bắt đầu bước qua ranh giới giữa “tương lai của ĐTQG” và “nhân tố của ĐTQG”.