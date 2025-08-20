Đá hơn người nửa trận, CLB Công an Hà Nội thua ngược đội Thái Lan

Câu lạc bộ Công an Hà Nội chạm trán Pathum United trên sân khách ở lượt trận đầu tiên vòng bảng Cúp Đông Nam Á mùa giải 2025-2026. Đại diện của bóng đá Việt Nam ghi bàn trước và có lợi thế hơn người trong nửa trận đấu. Tuy nhiên, Pathum United mới là đội giành chiến thắng.

Cặp tiền đạo Leo Artur và Alan Sebastiao tiếp tục chứng tỏ năng lực bằng pha phối hợp mang về bàn mở tỷ số ở phút 20. Toàn bộ các cơ hội nguy hiểm của câu lạc bộ Công an Hà Nội trong hiệp một là các pha bóng đậm dấu ấn của 2 cầu thủ ngoại trên hàng công.

Chanathip Songkrasin giúp Pathum United đánh bại CLB Công an Hà Nội.

Đến phút 43, đội bóng Việt Nam có thêm lợi thế. Matheus Fornazari của Pathum United phạm lỗi nguy hiểm với Bùi Hoàng Việt Anh và bị truất quyền thi đấu. CLB Công an Hà Nội đá hơn người trong hơn nửa trận.

Tuy nhiên, trong thế khó, Pathum United lại lật ngược tình thế ở hiệp 2 nhờ màn tỏa sáng của ngôi sao. Chanathip Songkrasin chứng minh đẳng cấp bằng cú đúp bàn thắng ở 2 tình huống thể hiện năng lực xử lý bóng ấn tượng.

Đặc biệt, bàn ấn định tỷ số 2-1 trong thời gian đá bù là siêu phẩm ngoạn mục. Sau pha phá bóng của Nguyễn Filip, cầu thủ Pathum United cướp được và chuyền cho Chanathip Songkrasin. Cầu thủ có biệt danh "Messi Thái Lan" thực hiện cú sút từ rất xa, khi thủ môn CLB Công an Hà Nội chưa kịp lùi về.