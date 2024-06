Đội tuyển U16 Việt Nam vừa kết thúc chiến dịch vòng bảng của giải U16 Đông Nam Á với vị trí dẫn đầu, sau hai trận thắng và một trận hòa. Các học trò của HLV Trần Minh Chiến đang chuẩn bị cho trận bán kết vào ngày 1/7 sắp tới và có khả năng cao sẽ gặp đội chủ nhà U16 Indonesia nếu cả hai đội tiến vào trận chung kết.



U16 Indonesia, từng là nhà vô địch, đã thể hiện phong độ ấn tượng ngay từ đầu giải với ba chiến thắng liên tiếp và đang tràn đầy quyết tâm bảo vệ ngôi vương của mình. HLV Trần Minh Chiến đã nhấn mạnh sự mạnh mẽ của U16 Indonesia trong một cuộc phỏng vấn gần đây với tờ BolaSport.

"U16 Indonesia có nhiều cầu thủ giỏi và cũng có nhiều lợi thế. Họ được thi đấu trên sân nhà cũng như việc sắp xếp lịch thi đấu thuận lợi. Sẽ rất khó khăn cho bất kỳ ai phải đối mặt với Indonesia".

HLV U16 Việt Nam, ông Trần Minh Chiến

Trong quá khứ, U16 Việt Nam không may mắn khi thua Indonesia cả hai trận tại giải U16 Đông Nam Á 2022. Chính bởi vậy, rất nhiều NHM đang chờ đợi U16 Việt Nam có thể phục hận đối thủ ở giải đấu trên chính xứ Vạn đảo.

Vào lúc 15h00 hôm nay, bảng C sẽ diễn ra 2 trận đấu cuối là U16 Thái Lan vs U16 Malaysia, U16 Australia vs U16 Đông Timor. Sau 2 trận đấu này mới biết chính xác các cặp đấu của vòng Bán kết.