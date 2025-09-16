Đã đến lúc Arsenal giải lời nguyền Champions League?

Arsenal sẽ bắt đầu chiến dịch Champions League 2025/26 bằng chuyến làm khách tới Tây Ban Nha gặp Athletic Bilbao. Đây cũng là mùa thứ 25 Pháo thủ tham dự giải đấu danh giá nhất châu Âu, đồng thời chờ đợi lần đầu tiên lên ngôi vô địch.

Cho đến nay đội bóng Bắc London vẫn là CLB lớn nhất chưa từng đăng quang ở C1/Champions League, dù đã thu thập 47 danh hiệu quốc nội lớn nhỏ, bao gồm 13 lần vô địch Anh, chỉ kém Liverpool và MU. Họ cũng là đội chơi nhiều nhất trận nhất (225) trong số các đội chưa vô địch.

Nhìn lại quá khứ chinh chiến ở đấu trường này, thành thực mà nói Arsenal không có quá nhiều điều để tự hào. Lần duy nhất Pháo thủ tiến sát tới đỉnh châu Âu là mùa 2005/06, khi vào tới chung kết rồi bị Barca đánh bại 1-2. Mùa trước với sự dẫn dắt của Mikel Arteta, tưởng rằng giấc mơ đăng quang sẽ thành hiện thực sau chiến thắng vang dội (tỷ số chung cuộc 5-1) trước nhà đương kim vô địch Real và vào bán kết gặp PSG, đội họ từng thắng 2-0 ở giai đoạn phân hạng.

Mùa 2024/25, Arsenal dừng bước cay đắng ở bán kết sau thất bại trước PSG.

Thế nhưng thực tế lại quá phũ phàng. Pháo thủ thua cả hai lượt trận (tổng tỷ số 1-3). Tuy Arteta tuyên bố đội bóng của ông vẫn "mạnh nhất giải đấu", song khó có thể xoa dịu tâm trạng thất vọng của người hâm mộ. Họ đã chờ đợi quá lâu, và hơi vô vọng, về chiếc cúp mà có tới 6 đội bóng Anh từng sở hữu, gồm Liverpool (6), MU (3), Chelsea và Nottingham Forest (2), Aston Villa và Man City (1).

Nói trước trận ra quân ở Champions League 2025/26, Arteta thừa nhận có một nỗi thất vọng lớn khi chiếc cúp hàng đầu châu Âu chưa từng xuất hiện trong lịch sử lâu dài của Arsenal. Ông nói rằng bản chất cạnh tranh của giải đấu khiến thất bại luôn nhiều hơn thành công, bởi có CLB lớn lên ngôi 7 hoặc 8 lần cũng có đội chỉ 1, 2 lần.

"Tuy nhiên áp lực cũng chính là động lực thúc đẩy chúng tôi cải thiện mỗi ngày, nâng cao các tiêu chuẩn và nỗ lực hết sức để giành chiến thắng. Chúng tôi muốn thay đổi lịch sử CLB, nhất là khi Arsenal đủ tốt để cạnh tranh với bất kỳ đối thủ nào", HLV người Tây Ban Nha nói.

Mikel Arteta tin tưởng đang có trong tay đội ngũ chất lượng để làm nên lịch sử.

Trong lần duy nhất vào chung kết cách đây 20 năm, đó cũng là lần hiếm hoi Arsenal tập hợp một nhóm các cầu thủ hàng đầu. Còn lại trong phần lớn các mùa giải, hoặc họ không đủ kinh nghiệm để chiến thắng ở châu Âu hoặc thiếu chất lượng và chiều sâu đội hình để cạnh tranh cấp độ cao nhất. Đó là lý do Pháo thủ thường gặp khó khăn khi đối đầu với các đối thủ lớn.

Arteta đang cố thay đổi điều này. Mùa hè vừa rồi, ông bận rộn nâng cấp đội hình bằng việc bổ sung Viktor Gyokeres, Martin Zubimendi, Noni Madueke và Eberechi Eze. Những tân binh này đã tỏa sáng rất nhanh để biện minh cho các chi phí kỷ lục, giúp Pháo thủ thắng 3/4 trận đầu mùa. Thậm chí họ còn khiến nhiều cầu thủ, mới đây thôi còn được coi là không thể thiếu, chật vật để có suất đá chính.

Có nghĩa là Arsenal vừa sở hữu đội hình mạnh mẽ, vừa có chất lượng chiều sâu để duy trì phong độ nhất quán và theo đuổi tham vọng lớn ở nhiều mặt trận. Mặc dù sẽ còn phải chờ để xem liệu thầy trò Arteta có thể vô địch Premier League sau 22 năm chờ đợi, đồng thời đăng quang Champions League lần đầu tiên, nhưng những gì đang thể hiện cho thấy họ có cơ sở để hy vọng.