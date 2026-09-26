Đả bại Pakistan dễ như đá tập, Thái Lan cảnh báo đầy sức nặng đến tuyển Việt Nam

“Voi chiến” không cần bung hết sức vẫn dễ dàng đánh bại Pakistan 4-0 ở trận mở màn bảng B FIFA ASEAN Cup 2026.

Thế trận một chiều và 4 bàn thắng

Thái Lan khởi đầu trận đấu khá thận trọng trên sân Si Jalak Harupat, nhưng càng chơi càng cho thấy sự vượt trội về khả năng kiểm soát bóng, tổ chức pressing và chất lượng xử lý trong 1/3 cuối sân. Pakistan chủ động lùi sâu, cố gắng bịt khoảng trống trước vòng cấm nhưng gần như không duy trì được sức ép đủ lâu để khiến “Voi chiến” gặp khó.

Sau khoảng nửa giờ thăm dò, Thái Lan phá vỡ thế bế tắc ở phút 30. Từ quả tạt khó chịu bên cánh phải, Jude Soonsup-Bell bật cao đánh đầu hiểm hóc. Thủ môn Pakistan kịp đẩy bóng cứu thua, nhưng hàng phòng ngự phía trước anh lại phản ứng chậm. Teerasak Poeiphimai lập tức ập vào đá bồi ở cự ly gần, đưa Thái Lan vượt lên dẫn 1-0.

Bàn mở tỷ số giúp Thái Lan chơi thoải mái hơn. Chỉ 10 phút sau, họ nhân đôi cách biệt. Một pha phối hợp bên cánh phải kéo giãn hàng thủ Pakistan, trước khi bóng được đưa vào khu vực 16m50. Soonsup-Bell băng vào đúng thời điểm, tung cú dứt điểm quyết đoán và hiểm hóc, không cho thủ môn đối phương cơ hội sửa sai. 2-0 cho Thái Lan ở phút 40.

Teerasak tưởng như đã hoàn tất cú đúp ngay trước giờ nghỉ khi đưa bóng vào lưới Pakistan ở phút 43. Tuy nhiên, trọng tài không công nhận bàn thắng vì tiền đạo Thái Lan đã rơi vào thế việt vị. Dù vậy, lợi thế 2-0 sau 45 phút đã phản ánh khá đúng thế trận.

Sang hiệp hai, Thái Lan không cần tăng tốc quá nhiều nhưng vẫn liên tục tạo ra khoảng trống. Phút 63, Supachai Chaided chọc khe để Teerasak thoát xuống với tốc độ cao. Góc sút rất hẹp, nhưng tiền đạo số 14 vẫn quyết định dứt điểm. Bóng chạm chân một hậu vệ Pakistan đổi hướng, khiến thủ môn hoàn toàn bất lực. Bàn thắng được tính cho Thái Lan, nâng tỷ số lên 3-0.

Đến phút 83, Teerasak khép lại ngày thi đấu nổi bật bằng bàn thắng thứ hai của riêng mình. Nhận đường kiến tạo của Peeradol Chamratsamee, tiền đạo Thái Lan xử lý bình tĩnh trong vòng cấm rồi dứt điểm ở cự ly gần. Tỷ số 4-0 cũng là dấu chấm hết cho mọi hy vọng của Pakistan.

Thái Lan đá nhàn, Pakistan gần như bất lực

Điều đáng chú ý không chỉ nằm ở tỷ số 4-0 mà còn ở cách Thái Lan giành chiến thắng. “Voi chiến” không cần phải duy trì tốc độ cao trong suốt 90 phút. Họ kiên nhẫn kiểm soát bóng, gây sức ép ngay từ tuyến trên và khai thác khá hiệu quả hai biên.

Ngay cả khi không có đội hình mạnh nhất, Thái Lan vẫn sở hữu nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm như Chanathip Songkrasin, Supachok Sarachat, Sarach Yooyen và Nicholas Mickelson trong danh sách dự giải.

Trong khi đó, Pakistan cho thấy khoảng cách đáng kể về trình độ. Đội bóng Nam Á chỉ tạo được một vài tình huống phản công đáng chú ý. Ở phút 25, Syed Ali Raza từng có cơ hội thuận lợi trong vòng cấm nhưng xử lý thiếu lực. Sang hiệp hai, Pakistan cũng có pha dứt điểm của Syed Ali Raza và cú sút xa của Abdul Shahdad, song đều không đủ nguy hiểm để làm lung lay hàng thủ Thái Lan.

Một điểm đáng ghi nhận là Thái Lan chơi khá thực dụng: khi đã tạo được khoảng cách an toàn, họ không mạo hiểm đẩy tốc độ lên quá cao. Chính sự ung dung đó khiến chiến thắng càng tạo cảm giác như một buổi tập có kiểm soát.

Cảnh báo nặng ký cho tuyển Việt Nam

Sau Pakistan, đối thủ tiếp theo của Thái Lan chính là Việt Nam, trong trận đấu diễn ra ngày 29/9. FIFA xác nhận hai đội nằm cùng bảng B với Philippines và Pakistan; Thái Lan sẽ gặp Việt Nam ba ngày sau trận ra quân.

Nhìn cách Thái Lan vận hành trước Pakistan, tuyển Việt Nam chắc chắn có nhiều điều phải lưu tâm. Đặc biệt, khả năng luân chuyển bóng kiên nhẫn, khai thác hai biên và những pha xâm nhập vòng cấm từ tuyến hai của “Voi chiến” cho thấy họ có nhiều phương án tiếp cận khung thành thay vì phụ thuộc vào một cá nhân.

Tuy nhiên, Pakistan cũng là đối thủ có chất lượng thấp hơn đáng kể so với Việt Nam. Vì vậy, chiến thắng 4-0 chưa thể là thước đo tuyệt đối cho tương quan giữa hai đội Đông Nam Á. Nó chỉ cho thấy Thái Lan đã có màn khởi động rất thuận lợi và đang sở hữu sự tự tin lớn trước cuộc đại chiến.

Trước mắt, sự chú ý sẽ chuyển sang trận Việt Nam - Philippines lúc 19h30 hôm nay. Kết quả trận đấu này sẽ giúp hình dung rõ hơn cục diện bảng B trước khi Việt Nam bước vào cuộc đối đầu trực tiếp với Thái Lan.