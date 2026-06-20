Đả bại đại diện châu Á, chủ nhà Mỹ giành vé sớm vào vòng loại trực tiếp

Mỹ tiếp tục khẳng định vị thế ứng viên đáng gờm tại World Cup 2026 khi đánh bại Australia 2-0, qua đó sớm giành vé đi tiếp với 6 điểm qua 2 trận.

Mỹ áp đảo, Australia gục ngã bởi những sai lầm

Trận cầu tâm điểm bảng D giữa Mỹ và Australia trên sân Lumen Field (Seattle) (02h00) đã diễn ra với thế trận nghiêng hẳn về phía đội chủ nhà. Sau màn hủy diệt Paraguay 4-1 ở lượt ra quân, đoàn quân của HLV Mauricio Pochettino tiếp tục cho thấy phong độ ấn tượng khi vượt qua đại diện châu Á - châu Đại Dương với tỷ số 2-0.

Ngay phút 11, Mỹ đã có bàn mở tỷ số theo cách khá đặc biệt. Từ một pha lên bóng tốc độ bên cánh trái, Folarin Balogun gây áp lực mạnh mẽ khiến hậu vệ Cameron Burgess lúng túng đưa bóng về lưới nhà. Bàn phản lưới khiến Australia rơi vào thế phải đuổi theo và gặp rất nhiều khó khăn trước khả năng kiểm soát trận đấu của đội chủ nhà.

Mỹ ăn mừng khi có bàn mở tỷ số nhờ Australia đá phản lưới nhà.

Sau bàn thắng sớm, Mỹ tiếp tục làm chủ khu trung tuyến với bộ ba Tyler Adams, Weston McKennie và Malik Tillman. Australia gần như không thể triển khai những đợt phản công sắc nét khi liên tục bị ép phải lùi sâu phòng ngự.

Nỗ lực của đội bóng áo vàng càng trở nên vô nghĩa khi họ nhận thêm bàn thua ngay trước giờ nghỉ. Phút 43, sau cú dứt điểm từ xa của Sergino Dest, bóng bật ra và Alex Freeman nhanh chân lao vào đánh đầu bồi tung lưới Australia. Tình huống được VAR kiểm tra nhưng bàn thắng vẫn được công nhận, giúp Mỹ bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn trước hai bàn.

Alex Freeman ấn định chiến thắng 2-0 cho chủ nhà.

Trong hiệp hai, Australia cố gắng thay đổi cục diện bằng việc tung Nestory Irankunda và Connor Metcalfe vào sân. Tuy nhiên, những điều chỉnh này không tạo ra khác biệt đáng kể. Các cơ hội nguy hiểm của Australia chủ yếu đến từ những pha bóng cố định hoặc các tình huống lộn xộn cuối trận. Mỹ bảo toàn thành công tỷ số 2-0 cho tới tiếng còi mãn cuộc.

Dấu ấn của tuyến giữa Mỹ, ngày đáng quên của Australia

Không có Christian Pulisic vì chấn thương bắp chân, nhưng tuyển Mỹ vẫn vận hành trơn tru và hiệu quả. Ricardo Pepi được trao cơ hội đá chính và góp phần tạo áp lực dẫn đến bàn phản lưới của Burgess. Trong khi đó, Malik Tillman tiếp tục thể hiện phong độ cao với khả năng kết nối lối chơi và hỗ trợ tấn công cực kỳ hiệu quả.

Tuyến giữa chính là chìa khóa mang đến chiến thắng cho đội bóng xứ Cờ hoa. Adams và McKennie kiểm soát hoàn toàn nhịp độ trận đấu, giúp Mỹ duy trì tỷ lệ chuyền bóng chính xác vượt trội và thường xuyên đặt hàng thủ Australia vào trạng thái báo động.

Ở chiều ngược lại, Australia có một ngày thi đấu dưới sức. Sau chiến thắng bất ngờ 2-0 trước Thổ Nhĩ Kỳ ở lượt đầu tiên, đội bóng của HLV Tony Popovic không thể tái hiện sự hiệu quả. Họ lép vế gần như toàn diện từ kiểm soát bóng, khả năng triển khai tấn công cho đến số cơ hội nguy hiểm tạo ra. Hàng phòng ngự cũng mắc sai lầm ở cả hai bàn thua, đặc biệt là tình huống phản lưới nhà của Burgess.

Australia gặp nhiều khó khăn trước Mỹ.

Bảng D sớm định hình: Mỹ đi tiếp, Australia còn nguyên cơ hội

Sau hai lượt trận, Mỹ toàn thắng cả hai trận trước Paraguay và Australia, giành trọn 6 điểm cùng hiệu số rất tích cực (+5). Kết quả này giúp đội chủ nhà chính thức giành vé vào vòng 32 đội và gần như chắc chắn kết thúc vòng bảng với ngôi đầu bảng D.

Australia hiện có 3 điểm nhờ chiến thắng trước Thổ Nhĩ Kỳ ở trận ra quân. Dù vừa nhận thất bại trước Mỹ, cơ hội đi tiếp của họ vẫn khá sáng nếu giành kết quả thuận lợi ở lượt đấu cuối. Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ và Paraguay sẽ phải cạnh tranh quyết liệt để nuôi hy vọng bám đuổi vị trí thứ hai.

Với thể thức World Cup 48 đội, ngoài hai vị trí dẫn đầu mỗi bảng, nhiều đội đứng thứ ba có thành tích tốt cũng sẽ giành quyền đi tiếp. Vì vậy, cuộc đua tại bảng D vẫn chưa hoàn toàn khép lại, đặc biệt ở nhóm phía sau Mỹ.

Lượt trận cuối cùng của bảng D sẽ diễn ra đồng thời vào ngày 26/6: Mỹ gặp Thổ Nhĩ Kỳ. Australia đối đầu Paraguay. Hai trận này đều diễn ra lúc 09h00.

Trong khi Mỹ có thể thoải mái tính toán lực lượng sau khi đã hoàn thành mục tiêu vượt qua vòng bảng, Australia buộc phải hướng tới một chiến thắng để tự quyết số phận. Với những gì đã thể hiện trước Mỹ, đoàn quân của HLV Tony Popovic chắc chắn sẽ phải cải thiện rất nhiều nếu không muốn tự đẩy mình vào tình thế nguy hiểm.

Chiến thắng 2-0 không chỉ đưa Mỹ tiến vào vòng knock-out mà còn gửi lời cảnh báo tới các ứng viên khác. Dưới thời Mauricio Pochettino, đội bóng chủ nhà đang trình diễn thứ bóng đá giàu năng lượng, hiệu quả và ngày càng cho thấy họ có thể trở thành một hiện tượng lớn tại World Cup 2026.