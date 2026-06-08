Cựu vương V.League xuống hạng, tuyển thủ Việt Nam nói lời nghẹn ngào: “Đó là cú sốc lớn với tôi”

Trước mùa giải này, không ai nghĩ đội bóng từng 4 lần vô địch V.League lại phải xuống hạng theo kịch bản như vậy.

“Suốt 6 năm cống hiến tại CLB, tôi luôn tự hào và biết ơn vì được là một phần của đội bóng Becamex Bình Dương (nay là Becammex TP.HCM - PV). Việc đội bóng xuống hạng là một cú sốc lớn đối với tôi.

Nhưng thử thách hôm nay chỉ là bước lùi tạm thời. Đứng lên và làm lại thôi các chiến binh đất Thủ. Hẹn ngày rực rỡ trở lại! Chặng đường phía trước dẫu có gập ghềnh, tôi vẫn tin CLB sẽ sớm tìm lại được ánh hào quang!”.

Đó là chia sẽ mang nhiều tâm tư của thủ môn Bùi Tấn Trường sau khi Becamex TP.HCM phải xuống hạng. CLB này khởi đầu mùa giải không quá tệ, duy trì vị thế ở nhóm giữa bảng xếp hạng. Nhưng rồi càng về cuối, đội chủ sân Gò Đậu càng hụt hơi.

Chuỗi 4 trận thua liên tiếp từ vòng 21 đến 25 kéo Becamex TP.HCM vào thế bất lợi. Chung cuộc, dù thắng HAGL 3-1 ở vòng 26 nhưng kết quả này không thể giúp họ thoát khỏi vị trí bét bảng. Thầy trò HLV Hứa Hiền Vinh có 24 điểm, bằng với PVF-CAND và Đà Nẵng nhưng thua cả hai ở thành tích đối đầu.

Cục diện chung cuộc V.League 2025/26.

Becamex TP.HCM xếp cuối bảng do thành tích đối đầu kém hơn 2 đối thủ bằng điểm.

Becamex TP.HCM có tên gọi cũ là Becamex Bình Dương. Đội bóng này lên hạng vào năm 2004 và liên tục thi đấu tại V.League từ đó đến nay. Với sự đầu tư mạnh mẽ, họ trở thành thế lực của bóng đá Việt Nam, giành chức vô địch V.League và Siêu cúp Quốc gia các năm 2007, 2008, 2014 và 2015, lên ngôi tại Cúp Quốc gia 2015, 2018.

Với Tấn Trường, thủ môn này cũng có 6 năm gắn bó với Becamex Bình Dương, từ năm 2013 tới 2019, giành được nhiều vinh quang. Bởi vậy, tâm trạng buồn bã của thủ thành này là điều dễ hiểu.

Tấn Trường từng giành nhiều thành công cùng CLB Bình Dương.

Mùa tới, Tấn Trường sẽ cùng CLB Đồng Nai lên hạng, thi đấu tại V.League. Tuy nhiên anh sẽ không có dịp được tái ngộ đội bóng cũ. Becamex TP.HCM sẽ phải làm lại từ giải hạng Nhất mùa sau.

Dù vậy, người hâm mộ đang đặt dấu hỏi liệu đội bóng này có thể giữ chân được các trụ cột đang là tuyển thủ quốc gia như Nguyễn Trần Việt Cường, Võ Hoàng Minh Khoa, Hồ Tấn Tài… hay không.