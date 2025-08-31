Cựu VĐV TDDC Phạm Phước Hưng: 'Tham dự A80, mỗi giây phút với tôi đều đáng giá'

Cách đây 3 tháng, Phạm Phước Hưng chỉ có thể theo dõi Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) tại Thành phố Hồ Chí Minh qua truyền hình và mạng xã hội. Với niềm tự hào trào dâng, chàng vận động viên Thể dục dụng cụ (TDDC) từng 2 lần đoạt huy chương Vàng Cúp Thế giới, 7 huy chương Vàng SEA Games thầm ước, giá như bản thân được trở thành một phần của sự kiện.

Và rồi thật bất ngờ, giấc mơ của Phạm Phước Hưng đã thành sự thật. Tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), anh vinh dự được lựa chọn là một trong 10 gương mặt tiêu biểu của ngành thể thao tham gia vào khối diễu hành văn hóa - thể thao.

"Với tôi, đây là niềm tự hào không gì sánh được", Phạm Phước Hưng chia sẻ với phóng viên báo Tiền Phong, "A80 là một sự kiện hiếm có, cả đời người dễ có mấy ai được tham dự, vừa gây choáng ngợp về độ hoành tráng vừa thổi bùng lòng yêu nước cùng nhiệt huyết sục sôi".

Trước Lễ kỷ niệm, 80 gương mặt trong khối văn hóa - thể thao đã tham dự Lễ báo công tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đón nhận Huy hiệu Hồ Chí Minh. "Đó là một kỷ niệm hết sức thiêng liêng, một dấu ấn khó quên không chỉ trong hành trình sự nghiệp mà cả cuộc đời", Phạm Phước Hưng nhớ lại.

Cựu vận động viên sinh năm 1988 cũng tiết lộ, trong Lễ kỷ niệm sắp tới, anh còn được góp giọng vào màn hợp ca cuối. cùng với những nghệ sỹ danh tiếng như rapper Đen Vâu, ca sỹ Hòa Minzy, Đức Phúc, ca nương Kiều Anh và dàn diễn viên phim Mưa Đỏ .

Tuy ca hát không phải sở trường, nhưng vận động viên đã sở hữu hơn 60 huy chương vàng trong toàn sự nghiệp, hào hứng cho biết: "Tôi rất vui khi được đóng góp một phần nho nhỏ vào ngày lễ lớn của toàn dân tộc. Riêng với cá nhân, đây là một dấu ấn để sau này tôi có thể nhớ lại và tự hào. Càng đặc biệt khi dấu ấn này được tạo ra không phải với sở trường thể thao, mà ở lĩnh vực khác".

Phạm Phước Hưng cũng vô cùng hạnh phúc khi có cơ hội gặp gỡ, giao lưu với các nghệ sỹ hàng đầu, những người anh luôn ngưỡng mộ.

Phạm Phước Hưng vui vẻ chụp hình cùng dàn sao phim Mưa Đỏ...

...và nhiều nghệ sỹ nổi tiếng khác thuộc khối diễu hành văn hóa - thể thao.

"Tôi đã thấy các anh em nghệ sỹ trong khối diễu hành văn hóa - thể thao, bao gồm rất nhiều ngôi sao nổi tiếng, cống hiến hết mình suốt những ngày qua. Họ có mặt ở đây, cũng như tôi, không mục đích nào khác ngoài tình yêu nước và niềm tự hào. Mỗi giây phút trải nghiệm tinh thần này, bầu không khí này đều đáng giá với tất cả".

Lễ Tổng duyệt ngày 30/8 là một kỷ niệm đáng nhớ với Phạm Phước Hưng, khi anh cùng khối diễu hành văn hóa - thể thao tập trung từ lúc 1h sáng, chờ đợi, sau đó tham gia vào màn "chạy việt dã" để kịp timeline chương trình.

"Có những hôm mất cả ngày, cũng có những ngày có mặt từ nửa đêm như hôm tổng duyệt. Mệt nhưng ai cũng vui, nhất là khi chạy giữa lòng nhân dân, trong tiếng hò reo cổ vũ của mọi người. Xúc động và vô cùng tự hào. Thực sự là một trải nghiệm không thể nào quên.

Qua đây, tôi cảm nhận sâu sắc hơn trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong việc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và vun đắp nền hòa bình. Bằng năng lực của mình, tôi cố gắng lan tỏa tinh thần 'Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc - Đẹp để tỏa sáng và cống hiến' trong cộng đồng", Phạm Phước Hưng chia sẻ.