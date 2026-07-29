Cựu VĐV Olympic mất tích trước sinh nhật tuổi 28, người mẹ đau đớn tha thiết xin trợ giúp

Gia đình của một cựu vận động viên Olympic người Brazil đang kêu gọi sự giúp đỡ sau khi nam vận động viên chạy cự ly dài này đột ngột biến mất khỏi nhà.

VĐV Daniel Nascimento (Ảnh: Getty)

Daniel Nascimento, vận động viên marathon từng tranh tài tại Kỳ Olympic Tokyo 2021 đã rời nhà ở ngoại ô Sao Paulo từ ngày 19 tháng 6 và đến nay vẫn chưa trở về, theo một bài đăng trên Instagram từ mẹ của anh.

Bà Valdirene de Paula Ferreira kêu gọi cộng đồng cung cấp bất kỳ thông tin nào liên quan đến tung tích của con trai bà.

"Tên nó là Daniel Nascimento. Thường được biết đến với biệt danh 'Armero'," bà viết bằng tiếng Bồ Đào Nha. Nó từng là một vận động viên chạy marathon (hiện tại nó đang gặp các vấn đề về tâm lý)".

Theo bà Ferreira, con trai bà rời nhà tại Paraguacu Paulista vào khoảng 7h00 tối ngày 19 tháng 6, chỉ mang theo một chiếc balo màu đen.

Những khoảng trầm trong sự nghiệp

Nascimento hiện đang sống cùng mẹ sau khi bị cấm thi đấu 5 năm, bắt đầu từ tháng 5 năm 2025, theo đưa tin từ tờ The Sun. Gia đình chỉ mới chính thức trình báo việc anh mất tích với cơ quan chức năng vào 21/7, đúng một ngày trước sinh nhật lần thứ 28 của Nascimento. Bà Ferreira thiết tha xin bất kỳ thông tin hữu ích nào, thậm chí còn công khai số điện thoại cá nhân cho người theo dõi và cộng đồng.

"Tôi đi làm và nó thường đi cùng tôi. Nó luôn là một đứa trẻ ngoan. Đôi khi tôi còn dẫn nó ra ngoài chạy bộ. Nó từng lén lút tập luyện một mình giữa những đồng mía. Tôi nghĩ nó thực sự rất nhớ guồng quay công việc của một vận động viên.

Là một người mẹ, có đến hàng ngàn điều tồi tệ hiện lên trong đầu tôi lúc này. Tôi nghĩ mình đã sút mất khoảng 10 ký. Các anh chị em của Daniel cũng đang vô cùng lo lắng. Chúng tôi chỉ mong nó quay trở về".

Nascimento từng là vận động viên marathon nhanh nhất Nam Mỹ. Tuy nhiên, anh đã bị cấm thi đấu 5 năm sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với 3 loại steroid khác nhau chỉ một tháng trước Kỳ Olympic Mùa hè 2024 tại Paris.

Án phạt này đã gạch tên anh khỏi Olympic Paris cũng như kỳ Olympic tiếp theo tại Los Angeles vào năm 2028. Thành tựu lớn nhất trong sự nghiệp của anh là giành vị trí thứ ba tại Giải Marathon Seoul 2022 với thành tích 2 giờ 04 phút 51 giây. Cũng trong năm đó, anh từng dẫn đầu Giải Marathon Thành phố New York hơn 20 dặm (khoảng 32 km) trước khi gục ngã vì kiệt sức do thời tiết nắng nóng.