Cựu tuyển thủ U23 Việt Nam bị 3 đội bóng nợ tiền "lót tay"

Theo nguồn tin từ Thanh Niên, thủ môn Nguyễn Hoài Anh hiện đang bị 3 CLB nợ khoản tiền lót tay bao gồm Than Quảng Ninh, Sài Gòn FC và Khánh Hoà. Trưởng thành từ đội trẻ Quảng Ninh, Hoài Anh từng là cái tên triển vọng và được ra sân cho U23 Việt Nam dưới thời HLV Miura. Sau quãng thời gian tương đối lận đận, năm 2021 anh trở lại đội bóng đất mỏ với hợp đồng khá hậu hĩnh.



Mùa giải V.League 2021, Hoài Anh bắt chính trọn vẹn 12 trận cho Than Quảng Ninh và góp công lớn giúp CLB đứng thứ 3 trên BXH. Nhưng do ảnh hưởng từ dịch Covid-19, giải đấu bị huỷ bỏ. Than Quảng Ninh sau đó cũng giải thể và Hoài Anh chuyển sang chơi cho Sài Gòn FC dù chưa được thanh toán tiền lót tay từ đội bóng đất mỏ.

Kết thúc mùa giải 2022, Sài Gòn FC cũng lại giải thể. Một lần nữa thủ thành người Quảng Ninh phải tìm bến đỗ mới. Điểm đến lần này của anh là CLB Khánh Hoà. Mùa đầu tiên, Hoài Anh chỉ được thi đấu 1 trận. Đến tận giai đoạn cuối mùa giải 2023/24, "người gác đền" 31 tuổi mới ra sân thường xuyên hơn. Nhưng Khánh Hoà chìm sâu dưới đáy BXH và gần như chắc chắn xuống hạng.

Thủ môn Nguyễn Hoài Anh (áo vàng) đã có 4 trận cho Khánh Hoà ở V.League 2023/24.

Và ở cả 2 CLB sau Than Quảng Ninh, Hoài Anh đều bị nợ tiền lót tay. Cựu thủ thành U23 Việt Nam cho biết anh chấp nhận cắt giảm tiền lót tay khi Sài Gòn FC giải thể và hiện mới chỉ nhận được một phần khoản tiền theo cam kết từ Khánh Hoà.

Tuy nhiên, Hoài Anh không để cho các vấn đề bên ngoài sân cỏ ảnh hưởng đến thái độ tập luyện và thi đấu. 2 trận gần nhất được bắt chính, anh đã có nhiều tình huống cản phá xuất sắc giúp đội nhà thoát được những bàn thua trông thấy. Bản thân HLV của Khánh Hoà cũng bày tỏ sự khen ngợi với nỗ lực từ cậu học trò.