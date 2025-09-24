Patrik Lê Giang có thể trở thành cầu thủ Việt kiều tiếp theo nhập quốc tịch và có cơ hội được khoác áo đội tuyển Việt Nam. CLB Công an TP.HCM xúc tiến quá trình nhập tịch cho thủ môn người Slovakia và gửi công văn đề nghị Liên đoàn bóng đá Việt Nam hỗ trợ. Thông tin này thu hút sự chú ý của người hâm mộ bởi Patrik Lê Giang từ lâu được kỳ vọng sẽ được gọi lên đội tuyển Việt Nam sau khi thể hiện phong độ ổn định tại V.League.

Patrik Lê Giang sắp nhập quốc tịch Việt Nam.

Patrik Lê Giang là ai?

Patrik Lê Giang sinh ngày 8/9/1992 tại Lucenec, Slovakia. Trong thư xin nhập quốc tịch Việt Nam, cầu thủ này xác nhận có bố là người gốc Việt. Trang dữ liệu bóng đá Transfermarkt định giá Patrik Lê Giang 175 nghìn euro.

Thủ môn 33 tuổi hiện khoác áo CLB Công an TP.HCM. Theo hồ sơ trên trang chủ VPF, chiều cao của Patrik Lê Giang là 1m88.

Anh trai của Patrik Lê Giang là Emil Lê Giang từng về Việt Nam thử việc 2 lần nhưng không thành công. Thời điểm đó, Emil Lê Giang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ do từng khoác áo đội tuyển trẻ của Slovakia.

Patrik Lê Giang được đào tạo ở câu lạc bộ Zilina, một trong những đội bóng mạnh nhất Slovakia với 7 lần vô địch quốc gia. Anh được cho mượn đến một số câu lạc bộ khác tại Slovakia trước khi gia nhập Bohemians 1905 tại giải VĐQG Cộng hòa Czech vào năm 2019.

CLB Pohronie (Slovakia) mua lại Patrik Lê Giang năm 2022. Một năm sau, anh được câu lạc bộ công an hà nội chiêu mộ. Tuy nhiên, chỉ sau 9 trận ra sân, Patrik Lê Giang bị đẩy đến CLB TP.HCM (nay là Công an TP.HCM) theo diện cho mượn. Lý do là CLB CAHN ký hợp đồng với Nguyễn Filip và chỉ được đăng ký một trong 2 cầu thủ theo suất Việt kiều.

Tháng 8/2024, Patrik Lê Giang ký hợp đồng 3 năm với mức lương 18.000 USD/tháng, từ chối đề nghị của các câu lạc bộ shb Đà Nẵng, Thể Công viettel , Nam Định, Thanh Hóa.

Patrik Lê Giang thi đấu ổn định tại CLB CA TP.HCM.

Patrik Lê Giang thi đấu ra sao?

Patrik Lê Giang thể hiện năng lực tốt ngay từ những trận đấu đầu tiên thi đấu ở V.League trong màu áo CLB Công an Hà Nội . Khi chuyển đên CLB TP.HCM, thủ môn này càng chắc tay và cho thấy sự ổn định. Sự xuất sắc của Patrik Lê Giang góp công không nhỏ giúp đội bóng thuộc diện trung bình yếu trụ hạng ở V.League.

CLB CAHN từng có ý định gọi Patrik Lê Giang trở lại trước khi hết hạn hợp đồng cho mượn, giữa mùa giải 2023-2024. Tuy nhiên, thủ môn này từ chối vì muốn có cơ hội ra sân thường xuyên. Nếu trở lại CLB CAHN ở thời điểm đó, anh phải cạnh tranh với Nguyễn Filip. Kết thúc mùa giải đó Patrik Lê Giang được ban tổ chức chọn vào đội hình tiêu biểu của V.League.

Màn thể hiện tốt của Patrik Lê Giang khiến người hâm mộ kỳ vọng anh được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, vấn đề nhập tịch của thủ môn Việt kiều người Slovakia gặp khó khăn do vấn đề giấy tờ. Thời gian cư trú của anh ở Việt Nam cũng chưa đủ 5 năm để nhập quốc tịch theo diện thông thường.

Theo nguồn tin của Báo Điện tử VTC News , CLB TP.HCM gửi công văn đề nghị Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) hỗ trợ thủ tục nhập tịch cho Patrik Lê Giang (sinh năm 1992, ngày nhập cảnh đầu tiên vào Việt Nam là 25/1/2023). Huấn luyện viên Kim Sang-sik có kế hoạch triệu tập Patrik Lê Giang lên đội tuyển Việt Nam.