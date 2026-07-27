Cựu tuyển thủ U17 Mỹ háo hức trước cơ hội đá chính cho Malaysia

Sau màn ra mắt trong chiến thắng trước Myanmar, tiền vệ Wan Kuzain Wan Kamal đang nóng lòng được thi đấu trước khán giả nhà khi Malaysia tiếp đón Lào ở lượt trận thứ hai bảng B ASEAN Cup 2026.

Chỉ ít ngày sau khi có trận ra mắt đội tuyển Malaysia trong chiến thắng 2-1 trước Myanmar trên sân khách, Wan Kuzain Wan Kamal đang hướng sự chú ý tới màn tiếp đón Lào vào ngày 28/7 với hy vọng được góp mặt nhiều hơn, thậm chí có cơ hội đá chính trong lần đầu thi đấu trước khán giả quê hương.

Tiền vệ 27 tuổi được tung vào sân từ băng ghế dự bị trong hiệp hai ở Yangon, đánh dấu lần đầu khoác áo đội tuyển quốc gia sau nhiều năm được người hâm mộ Malaysia biết đến qua những đoạn video lan truyền trên YouTube khi còn nhỏ. Với Wan Kuzain, trận đấu với Lào sẽ mang ý nghĩa đặc biệt nếu anh được ra sân.

Wan Kuzain đang rất kỳ vọng được đá chính trong trận gặp Lào.

"Tôi rất háo hức được thi đấu trước người hâm mộ cả nước và cho mọi người thấy những gì họ có thể chưa từng chứng kiến, hoặc chỉ mới xem qua video", Wan Kuzain chia sẻ. Tiền vệ thuận chân trái cũng tự tin vào khả năng thi đấu ở nhiều vị trí trên hàng công và tin rằng mình có thể tạo ra khác biệt mỗi khi được trao cơ hội.

Sinh ra tại bang Illinois (Mỹ) trong một gia đình gốc Malaysia, Wan Kuzain trưởng thành từ Học viện St Louis Scott Gallagher trước khi gia nhập Sporting Kansas City. Anh từng trở thành cầu thủ Malaysia đầu tiên ghi bàn tại giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS) vào năm 2018 và hiện khoác áo Sporting JAX ở giải hạng nhì Mỹ (USL Championship). Anh cũng từng được triệu tập lên đội tuyển U17 Mỹ vào năm 2013 trước khi nhận lời về khoác áo đội tuyển Malaysia .

Hành trình phát triển của Wan Kuzain gắn liền với sự hy sinh rất lớn của gia đình. Kuzain kể rằng từ năm 10 đến 17 tuổi, cha mẹ đều đặn lái xe hai giờ đưa anh tới sân tập, chờ con hoàn thành buổi tập rồi lại mất hai giờ trở về nhà, tạo nên quãng đường kéo dài tới 6 hoặc 7 giờ mỗi ngày. Tiền vệ này cho rằng nền tảng đào tạo nhận được tại Mỹ cùng những sự đánh đổi của gia đình đã giúp anh có được cơ hội như hôm nay.

Góp mặt trong thành phần dự ASEAN Cup 2026, Wan Kuzain cho biết anh muốn mang đến cho đội tuyển Malaysia tinh thần dám nghĩ lớn và niềm tin có thể cạnh tranh với mọi đối thủ. "Lớn lên ở Mỹ, bạn luôn được dạy hãy mạnh dạn theo đuổi mục tiêu. Ai quan tâm đối thủ là đội mạnh nhất hay yếu nhất? Chẳng phải mọi đội đều bắt đầu với số điểm bằng nhau sao!”, Wan Kuzain nói.

Wan Kuzain đang chơi cho Sporting JAX tại giải Hạng Nhì Mỹ.

Malaysia từng vô địch Đông Nam Á năm 2010 nhưng sau đó chứng kiến Việt Nam và Thái Lan thay nhau thống trị khu vực. Dẫu vậy, Wan Kuzain tin rằng “những chú hổ Malaya” hoàn toàn có thể mơ về chức vô địch thứ hai. “Tôi biết Malaysia từng vô địch. Tôi đã xem lại những trận đấu và những bàn thắng khi đó. Vậy tại sao chúng tôi không thể tái hiện điều ấy?", tiền vệ đang thi đấu tại Mỹ chia sẻ.

Sau màn khởi đầu thuận lợi trên đất Myanmar, Malaysia đang hướng tới chiến thắng thứ hai liên tiếp để củng cố vị trí tại bảng B. Trong bối cảnh đội bóng cần thêm những phương án sáng tạo trên hàng công, Wan Kuzain rất hy vọng có cơ hội đá chính trước Lào và ghi dấu ấn trong lần đầu xuất hiện trước khán giả nhà.