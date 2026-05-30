Cựu tuyển thủ trẻ Italia đổi màu áo vì World Cup

Tiền vệ Cristian Volpato đã được FIFA chấp thuận đơn xin thi đấu cho ĐTQG Australia ngay trước thềm World Cup 2026. Như vậy, anh sẽ góp mặt trong đội hình đội bóng xứ sở chuột túi tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Việc các cầu thủ chuyển đội tuyển đăng kí thi đấu xuất hiện khá nhiều trong thế giới bóng đá ngày nay. Nhưng trường hợp của Volpato thu hút sự chú ý bởi anh đã tốn khá nhiều thời gian phân vân giữa 2 đội tuyển Italia và Australia.

Sinh ra tại Australia và có bố mẹ gốc Italia, Volpato có thể lựa chọn 1 trong 2 ĐTQG Italia và Australia. Do sự nghiệp gắn với các CLB AS Roma và Sassuolo ở Serie A, Volpato đã khoác áo các cấp độ U19, U20 và U21 Italia.

Cristian Volpato từng đá cho một số đội tuyển trẻ Italia

Vào năm 2022, cầu thủ này thậm chí còn từ chối lời mời cùng ĐTQG Australia dự World Cup 2022. Ai cũng hiểu, Volpato muốn chờ cơ hội thi đấu cho ĐTQG Italia.

Tuy nhiên, 4 năm trôi qua, một loạt sự việc nối tiếp đã khiến Volpato đổi ý. Đầu tiên là đội tuyển Italia không thể giành vé dự World Cup 2026. Tiếp đến, phía Australia vẫn gửi lời mời. Cuối cùng, cá nhân Volpato cũng thấy cơ hội cạnh tranh của mình ở đội tuyển Italia không thực sự chắc chắn. Thế rồi anh đã đi đến quyến định lựa chọn ĐTQG Australia.

Thi đấu ở vị trí tiền vệ tấn công hoặc chạy cánh, Volpato hứa hẹn sẽ tăng cường đáng kể sức mạnh cho hàng công đội bóng xứ sở chuột túi. Mùa giải 2025/26 vừa qua, tiền vệ 23 tuổi chơi 26 trận, ghi 2 bàn và có 4 pha kiến tạo trong màu áo CLB Sassuolo.